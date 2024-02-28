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Van’da 113 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da 113 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 113 düzensiz göçmen yakalandı.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 23 olayda 113 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 4 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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