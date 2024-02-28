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Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme: Van'a sevk edildi

Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme: Van'a sevk edildi

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik açılan davalar sürerken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Cezaevinde genç kadın avukatlarla görüşen Oktar'ın, dün gece Van'a sevk edildiği öğrenildi.

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Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim olan Adnan Oktar, dini istismar ederek yaptığı yayınlarla hafızalara kazındı.

Hem yaptığı açıklamalar hem hakkındaki iddialar hem de yanındaki kadınlara "kedicik" lakabını takmasından dolayı gündeme gelen Oktar hakkında, kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturma kapsamında da Adnan Oktar, 2018 yılında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akabinde "kedicik" diye isimlendirdiği kadınlar, Oktar'ın işlediği suçlara ilişkin birçok detayı da paylaştı.

Hakkında çeşitli suçlardan iddianame hazırlanan Oktar'la ilgili yeni bir detay daha gündeme geldi.

Yeri değiştirildi

Oktar, Erzurum Cezaevi'nde kendisini ziyarete gelen ve yaşları küçük olan avukatlarla çeşitli görüşmeler yaptı.

Cezaevinde birçok genç kadın avukatla görüşmesinin akabinde Adnan Oktar, bulunduğu Erzurum Cezaevi'nden alındı.

Emrullah Dinç'in belirttiğine göre; Oktar, buradan alınarak dün gece Van Cezaevi'ne sevk edildi.

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