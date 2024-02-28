Trabzonspor, Başakşehir'i yenerek kupada turladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ve Başakşehir karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu golle yarı final biletini altı.
Bordo-mavililere yarı finali getiren golü 57. dakikada Edin Visca kaydetti. Visca, Türkiye Kupası'nda bu sezonki ilk golünü kaydederken toplamda 4 gole ulaştı.
Trabzonspor, yarı finalde Galatasaray-Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Türkiye Kupası'na Trabzonspor 4. turda dahil olmuş ve sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükselmişti