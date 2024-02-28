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Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı

Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı

Şanlıurfa’da görevlileri beklemeden elektrik arızasını onarmaya çalışan genç, akıma kapılarak feci şekilde yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçe çıkışında yer alan Araç Muayene İstasyonu yanında yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki Emir Hüseyin A. elektrik arızasını onarmak için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Çevredekilerin “DEDAŞ yetkililerine haber verdik, onlar gelip yapar, sen çıkma” uyarılarına aldırış etmeyen genç, demir direğin tepesine çıktığında akıma kapıldı.

Direkte asılı kalan genç alev almaya başladı. Hayatını tehlikeye atan bir vatandaş, demir direğe tırmanarak yanan gencin üzerindeki alevleri söndürdü. Olay yerine giden ekipler, genci araç merdiveni yardımıyla indirip sağlık ekiplerine teslim etti. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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