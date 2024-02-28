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İstanbul'da feci kaza! Tramvayın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

İstanbul'da feci kaza! Tramvayın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

İSTANBUL Fatih'te raylardan geçmeye çalışan bir kişi tramvayın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri raylarda sıkışan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

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İstanbul'un Fatih ilçesinin Topkapı mevkiinde, korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye, Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın altında kalarak sıkışan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci şekilde can veren vatandaşın 79 yaşındaki Muzaffer S. olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan Muzaffer S'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında aksayan tramvay seferleri, normalde döndü.

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