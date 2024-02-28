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Mezarlıktaki çeşmelerin musluklarını çaldılar

Mezarlıktaki çeşmelerin musluklarını çaldılar

Konya’nın Karapınar ilçesinde, mezarlıkta bulunan 20 çeşmenin musluğu çalındı.

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Hırsızlık olayı, Apak Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta bulunan çeşitli tarihlerde hayırseverler tarafından yaptırılan 20 çeşmenin musluğu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Mezarlığa gelip çiçekleri ve fidanları sulamak isteyenler hem muslukları hem de hortumların çalındığını görünce şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, musluk hırsızlığının ilçedeki Reşadiye ve Çetmi Mezarlığında da yaşandığını kaydetti.
Apak Mezarlığına yakınlarının mezarını ziyarete geldiğini belirten Mehmet Aksel, çiçek ve fidanları sulamak istediğini ancak bunu yapamadığını belirterek, “Bunu insan olan yapmaz. Sürekli aynı sorunlar yaşanıyor. Vatandaş yaptırıyor hırsızlar çalıyor. Bunu yapanların hurdacılara sattıklarını düşünüyoruz. İnsanlar bu kadar vicdansız olmamalı. İnsan ölüsüne saygı duymalı” dedi.

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