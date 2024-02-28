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İstanbul'da komşu dehşeti! Bıçakladı, öfkesi geçmeyince...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da komşu dehşeti! Bıçakladı, öfkesi geçmeyince...

BEYLİKDÜZÜ'nde iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında komşulardan biri diğerini bıçakla yaraladı. Şahıs öfkesi geçmeyince komşusuna ait aracı da ateşe verdi. Yaralı komşu hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıs gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre olay Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken öfkeli şahıs komşusunu bıçakla yaraladı. Şahıs ardından adamın aracına balata spreyini dökerek ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yanan aracı söndürürken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan yaralı şahıs ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

"Gazı aldı ve gözümün önünde arabayı yaktı"

Yaşananlara şahit olan Nazlıcan Yılmaz isimli vatandaş, “Ben yukarıdan geliyordum. Bir ses duydum. Bağırıyordu. Sonra aşağı baktım. Arabaya taş attığını gördüm. Annesi ya da herhangi bir akrabası durdurmaya geldi ama bir şey yapamadı. Sonra çocuk gazı aldı ve gözümün önünde arabayı yaktı. Bende acilen polisi aradım. Polis geldi ama çocuk berbat bir haldeydi. Üstü yoktu yere diz çöküyordu. Kendinde değildi kısacası. Sonrasında zaten polis ve itfaiye geldi. Arabanın önünde başka arabalar vardı. Hepsini çektiler. Çok garip bir durum” dedi.

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