BIST 9.165
DOLAR 31,19
EURO 33,77
ALTIN 2.035,83
HABER /  EKONOMİ

Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin 2023 yılının son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüyeceğini öngörmüştü.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Alkollü avukat hastaneyi karıştırdı, üzerinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı
Alkollü avukat hastaneyi karıştırdı, üzerinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
DSP lideri Önder Aksakal kent uzlaşısının açılımını yaptı
DSP lideri Önder Aksakal kent uzlaşısının açılımını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Jandarmadan kaçak tütün satıcılarına baskın
Jandarmadan kaçak tütün satıcılarına baskın
28 Şubat "postmodern darbe"nin üzerinden 27 yıl geçti
28 Şubat "postmodern darbe"nin üzerinden 27 yıl geçti
Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor: Bakanlık ve kurumlardan görüş istendi
Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor: Bakanlık ve kurumlardan görüş istendi
DEM Parti İstanbul adayı Beştaş'tan Özgür Özel'e: CHP'den alacağımız var
DEM Parti İstanbul adayı Beştaş'tan Özgür Özel'e: CHP'den alacağımız var
CHP duyurdu: 55 bin 998 sahte seçmen itirazı
CHP duyurdu: 55 bin 998 sahte seçmen itirazı
Taksici Oğuz Erge'nin katilinin cezai ehliyeti tam çıktı
Taksici Oğuz Erge'nin katilinin cezai ehliyeti tam çıktı
Şarampole giren araçta 2 kişi yaralandı
Şarampole giren araçta 2 kişi yaralandı