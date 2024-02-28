BIST 9.139
DOLAR 31,19
EURO 33,76
ALTIN 2.035,35
HABER /  GÜNCEL

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Abone ol

Olay, Cide ilçesi Cide-Kastamonu karayolu Velioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Biçer idaresindeki 37 KB 308 plakalı Peugeot marka otomobilin motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın ise otomobili sardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Jandarmadan kaçak tütün satıcılarına baskın
Jandarmadan kaçak tütün satıcılarına baskın
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
28 Şubat "postmodern darbe"nin üzerinden 27 yıl geçti
28 Şubat "postmodern darbe"nin üzerinden 27 yıl geçti
Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor: Bakanlık ve kurumlardan görüş istendi
Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor: Bakanlık ve kurumlardan görüş istendi
DEM Parti İstanbul adayı Beştaş'tan Özgür Özel'e: CHP'den alacağımız var
DEM Parti İstanbul adayı Beştaş'tan Özgür Özel'e: CHP'den alacağımız var
CHP duyurdu: 55 bin 998 sahte seçmen itirazı
CHP duyurdu: 55 bin 998 sahte seçmen itirazı
Taksici Oğuz Erge'nin katilinin cezai ehliyeti tam çıktı
Taksici Oğuz Erge'nin katilinin cezai ehliyeti tam çıktı
Şarampole giren araçta 2 kişi yaralandı
Şarampole giren araçta 2 kişi yaralandı
İtalya Başbakanı Meloni, Anadolu Ajansının "Kanıt" kitabını inceledi
İtalya Başbakanı Meloni, Anadolu Ajansının "Kanıt" kitabını inceledi
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Bakan Vedat Işıkhan: Bunu bir müjde olarak söylüyorum
Bakan Vedat Işıkhan: Bunu bir müjde olarak söylüyorum
İstanbul'dan da hissedilen Çanakkale depremini uzmanlar yorumladı
İstanbul'dan da hissedilen Çanakkale depremini uzmanlar yorumladı