Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.Abone ol
Olay, Cide ilçesi Cide-Kastamonu karayolu Velioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Biçer idaresindeki 37 KB 308 plakalı Peugeot marka otomobilin motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın ise otomobili sardı.