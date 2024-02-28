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Şarampole giren araçta 2 kişi yaralandı

Şarampole giren araçta 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole giren araçta 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Çay ilçesi Kılıçkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.E., yönetimindeki 20 BAB 10 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü ile yanında bulunan S.E., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı.

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