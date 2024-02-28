BIST 9.230
DOLAR 31,18
EURO 33,76
ALTIN 2.031,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkesir'de kahreden olay! Küçük çocuğu yediği meyve öldürdü

Balıkesir'de kahreden olay! Küçük çocuğu yediği meyve öldürdü

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, soluk borusuna yediği meyvenin parçasının kaçması sonucu fenalaşan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Abone ol

İlçeye bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'ndeki evlerinde meyve yiyen Ulaş Topçu'nun (6) annesi, oğlunun nefes alamadığını fark etti. Soluk borusuna meyve parçası kaçan anaokulu öğrencisi Ulaş Topçu, çevredekilerin yardımıyla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Doktorların çabasına rağmen kurtarılamayan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İkizi de olduğu öğrenilen çocuğun cenazesinin, İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ankara-Samsun arası 2 saat 45 dakika olacak!
Ankara-Samsun arası 2 saat 45 dakika olacak!
Darp ettikleri kişiye zorla 1 milyon liralık senet imzalattılar!
Darp ettikleri kişiye zorla 1 milyon liralık senet imzalattılar!
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası
AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül'den, 28 Şubat açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül'den, 28 Şubat açıklaması
Balıkesir’i sis kapladı
Balıkesir’i sis kapladı
Yeneroğlu: Anayasa’yı yok saymayı 28 Şubat’ın kudretli isimleri hayal bile edemezdi
Yeneroğlu: Anayasa’yı yok saymayı 28 Şubat’ın kudretli isimleri hayal bile edemezdi
ABD ordusu yeniden yapılanıyor! 24 bin kadro kaldırılacak
ABD ordusu yeniden yapılanıyor! 24 bin kadro kaldırılacak
MİT destekli operasyonda, kağıt havluların arasından kaçak göçmen çıktı!
MİT destekli operasyonda, kağıt havluların arasından kaçak göçmen çıktı!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den, 28 Şubat mesajı: Bin yıl süreceği söylenen...
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den, 28 Şubat mesajı: Bin yıl süreceği söylenen...
Öğrenciler günde 3 saatlerini dijital oyun oynayarak geçiriyor
Öğrenciler günde 3 saatlerini dijital oyun oynayarak geçiriyor