BIST 9.230
DOLAR 31,18
EURO 33,76
ALTIN 2.031,09
HABER /  DÜNYA

ABD ordusu yeniden yapılanıyor! 24 bin kadro kaldırılacak

ABD ordusu yeniden yapılanıyor! 24 bin kadro kaldırılacak

ABD Kara Kuvvetlerinin, "değişen güvenlik ortamı ve savaşın gelişen karakteri ışığında" ordunun yeniden yapılanması kapsamında 24 bin kadroyu kaldırmayı planladığı belirtildi.

Abone ol

Kara Kuvvetleri, internet sitesinden yayımlanan "Ordu Kuvvet Yapısının Dönüşümü" başlıklı raporda, yeniden yapılanmaya ilişkin planını duyurdu.

Raporda, "Değişen güvenlik ortamı ve savaşın gelişen karakteri ışığında ordu, teknolojik olarak gelişmiş askeri güçlere karşı büyük ölçekli muharebe operasyonları yürütmeye yeniden odaklanmaktadır. Ordu, bu gereklilikleri karşılamak için yeni kabiliyetler üretmeli ve kuvvet yapısını yeniden dengelemelidir." ifadelerine yer verildi.

Yapılanmanın, Kara Kuvvetlerinin 494 bin askeri barındıracak şekilde tasarlanan kuvvet yapısı ile kanunen 445 bin olarak belirlenen asker sayısı arasındaki makası daraltma imkanı tanıyacağı vurgulanan raporda, asker sayısındaki üst sınırın düşürülmesinin ordunun kuvvet yapısının dengelenmesi planının bir parçası olduğu ifade edildi.

Raporda, mevcut 24 bin kadronun kaldırılmasının planlandığı bildirilirken, söz konusu değişikliğin sadece norm kadro yapısını içerdiği ve hiçbir askerin görevinden ayrılmayacağına dikkati çekildi.

Kara Kuvvetlerinin mevcut kadrolarını dolduracak sayıda yeterli askerin bulunmadığına işaret edilen raporda, birkaç yıl içinde asker sayısında da bir artış görüleceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT destekli operasyonda, kağıt havluların arasından kaçak göçmen çıktı!
MİT destekli operasyonda, kağıt havluların arasından kaçak göçmen çıktı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den, 28 Şubat mesajı: Bin yıl süreceği söylenen...
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den, 28 Şubat mesajı: Bin yıl süreceği söylenen...
Öğrenciler günde 3 saatlerini dijital oyun oynayarak geçiriyor
Öğrenciler günde 3 saatlerini dijital oyun oynayarak geçiriyor
Bingöl'deki çığ olayı: Kayıp vatandaşın cansız bedeni bulundu
Bingöl'deki çığ olayı: Kayıp vatandaşın cansız bedeni bulundu
Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcileri belli oldu
Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcileri belli oldu
Altınla ilgili bomba iddia! Yeni yasak mı geliyor İslam Memiş açıkladı
Altınla ilgili bomba iddia! Yeni yasak mı geliyor İslam Memiş açıkladı
Amasya’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
Amasya’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
Fethiye’de şap hastalığı ile mücadele sürüyor
Fethiye’de şap hastalığı ile mücadele sürüyor
“28 Şubat herhangi bir cuntanın bir silahlı darbesinden ibaret değildir”
“28 Şubat herhangi bir cuntanın bir silahlı darbesinden ibaret değildir”
‘Spora İlk Adım’ projesiyle 479 bin öğrenci sporla tanıştı
‘Spora İlk Adım’ projesiyle 479 bin öğrenci sporla tanıştı
Marmara’da batan gemiye 41 kez dalış yapıldı
Marmara’da batan gemiye 41 kez dalış yapıldı