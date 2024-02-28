Altınla ilgili bomba iddia! Yeni yasak mı geliyor İslam Memiş açıkladı

Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Gram altın 2 bin 34 liradan alıcı bulurken, yükselişin sürmesi bekleniyor. Özellikle yıl bitmeden altının gram fiyatının 3 bin lirayı göreceği konuşuluyor. Öte yandan Piyasa Uzmanı İslam Memiş, 22 ayar 1 gram altının yasaklanacağı iddiasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte altın piyasası...

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Dün, altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 33 liradan tamamladı.

Gram altın, çeyrek altın

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 34 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 28 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, bu verinin ardından varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

İslam Memiş'ten 22 ayar altın açıklaması

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında altın yatırımcısını ilgilendiren 22 ayar gram altınla ilgili merak edilenleri açıkladı. Memiş şunları kaydetti:

2023’de 0,25-0,50 22 ayar altınların üretimi yasaklanmıştı. Önceden basılmış piyasada dolaşanların alım-satımı devam ediyor. Düğünde, nişanda takı alacaklar sadece 1 gram 22 ayar altın alabiliyordu. Ancak onunla ilgili de bir yasak haberi dolaşıyor.

Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış. Mesajda 22 ayar 1 gram altının üretiminin yasaklandığı yazıyor.

0,25-0,50 gramları kim alıyordu? 1 gram alamayanlar.

22 ayar 1 gramı kim alıyor? Parası 24 ayar grama ya da çeyrek altına yetmeyenler. Yasaklar ile ne denmek isteniyor? Alma kardeşim, alma

Söylenecek ve yazılacak çok şey var. Bunları ben karar vericilere bizzat anlatacağım. Bu kararlar ve düzenlemeler YANLIŞ. Ülke ekonomisine destek değil, köstek oluyor.