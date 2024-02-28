Fethiye’de şap hastalığı ile mücadele sürüyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde şap hastalığı ile ilgili aşılama çalışmaları devam ediyor.

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Hayvanlarda ve özellikle de sığır ve koyunlarda yaygın olarak görülen bulaşıcı bir cilt hastalığı olan şap hastalığı ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor.

Hayvancılık ile uğraşan üreticilerin en büyük korkulu rüyalarından birisi olan şap hastalığı ile mücadele etkin bir şekilde devam ediyor. Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Fethiye’de her yıl rutin 2 doz uygulanan büyükbaş şap aşı sayısı bu yıl 3 doza çıkartıldı. İlk doz aşılamaya 29 Ocak tarihinde başlandı. Kampanya kapsamında Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri Karacaören ve Gökçeovacık Mahallerinde aşılama yaptı. 31 Mart tarihine kadar kampanyamız program dahilinde diğer mahallelerde devam edecek.