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Malzeme yüklü tırdan düzensiz göçmen çıktı

Malzeme yüklü tırdan düzensiz göçmen çıktı

Van’da malzeme yüklü bir tırda yapılan aramada düzensiz göçmenler yakalandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Tuşba ilçesi Erciş istikametinde tespit edilen 1 araç içerisinde yapılan çalışmalarda; yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen düzensiz göçmen şahıslar ile ülkemize girişlerini organize eden 1 organizatör şahıs yakalanmıştır.

Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 organizatör şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş olup göçmen şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir” denildi.

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