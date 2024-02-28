"Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi" iddiası! Açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği ve talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği ve talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti’ iddiası doğru değildir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat’ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz” denildi.