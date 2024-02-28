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Yanardağ faaliyete geçti, bazı uçuşlar iptal edildi!

Yanardağ faaliyete geçti, bazı uçuşlar iptal edildi!

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı.

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CNN'in haberine göre, Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, Popocatepetl Yanardağı'nın 77 kez kül püskürtmesi üzerine gerekli önlemlerin alınması için "ikinci seviye" alarm verildiğini bildirdi.

Dumanlar ve kül yağışı nedeniyle bazı havayolu şirketleri, başkent Mexico City'deki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlarını iptal etti.

Ulusal Sivil Koruma Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, yanardağdan yayılan duman ve kül yağışının şimdilik bölgeye yakın kentlerin sakinlerine herhangi bir risk oluşturmadığı ancak yanardağ faaliyetlerinin yakından izleneceği kaydedildi.

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