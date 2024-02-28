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Kayıp kedi mikroçip sayesinde bulundu

Kayıp kedi mikroçip sayesinde bulundu

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde yaşayan "Sufle" ismindeki kedi kaybolduktan 2 gün sonra Düzce Merkez’de hayvan sever tarafından bulundu. Bulunan kedinin sahibine mikroçip sayesinde ulaşıldı.

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Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik dahilinde Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde mikroçip uygulaması yapılan ve ev hayvanı pasaportu düzenlenerek kayıt altına alınan Sufle ismindeki kedi kaybolduktan 2 gün sonra Nagihan Turan isimli bir hayvan sever tarafından bulundu. Tarım ve Orman Müdürlüğünü teslim edilen British ırkı kediye takılan mikroçip okuyucusu tarafından görüntülenmesi sonucu sahip bilgileri tespit edilerek iletişime geçildi ve kedisi sahibine teslim edildi. Ev hayvanı sahibi Kazım Çetin “Sokakta bulanan diğer kedilerden rahatsızlık duyarak kedimiz kaçtı, kaybolduğundan beri çok üzüldük ve her yerde aradık. İki günün sonunda kavuştuk. Kedimizi bulan Nagihan Hanım'a ve bize ulaşıp kedimizi teslim eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki yetkililere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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