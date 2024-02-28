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Tolga Savacı sürgünde öldü: ABD'ye pompacılık da dahil bir iş bulurum diye gittim

Tolga Savacı sürgünde öldü: ABD'ye pompacılık da dahil bir iş bulurum diye gittim

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, ünlü oyuncu Tolga Savacı'nın sürgünde küskün öldüğünü iddia etti, nedenini yazısında açıkladı.

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Uzun süredir ABD'de yaşayan yeşilçam filmlerinin ünlü oyuncusu Tolga Savacı'nın (60), ani ölümü herkesi üzdü.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Savacı'nın hayatına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

"İstemediğim rolleri canlandıracağıma"

Bir döneme damga vuran yakışıklı oyuncunun bir anda ABD'ye yerleşmesinin nedenini Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, yazısında aktardı:

"Yeşilçam'ın en yakışıklı ve yetenekli oyuncularından Tolga Savacı, ABD'de 60 yaşında öldü. Bana göre sürgündeydi. Çünkü onca parlak kariyerine rağmen yaşı ilerlediğinde ne sinemadan ne televizyondan umduğu iş tekliflerini alamamıştı. ABD'ye yerleşme kararını bir röportajında şu sözlerle açıklamıştı: "İstemediğim rolleri canlandıracağıma, ABD'de 4 lisanımla, pompacılık da dahil bir iş bulurum herhalde diye gittim."

"Eğer bir "klanın" üyesi değilseniz, evde iş bekler durursunuz"

Oysa yaş aldıkça oturan yüzü ve harika fiziğiyle adil bir oyunculuk düzeninde kendini sürgüne atmasına hiç de gerek olmayacaktı. Ama bizim sektörde ne yazık ki tek kriter, ahbap-çavuş ilişkileri. Eğer bir "klanın" üyesi değilseniz, evde iş bekler durursunuz. Yukarıda Can Yaman değerlendirmemi okudunuz. Burada da Tolga Savacı'ya yaktığım ağıtı. İkisini bir karşılaştırın isterim."

Yüksel Aytuğ'un yazısının tamamı

Hobisini ABD'de işe çevirmişti

Amerika’nın New Jersey eyaletinde eşi Nermin Bezmen ile birlikte yaşayan ünlü oyuncu Tolga Savacı, klasik otomobil hobisini Amerika’da işe çevirmişti. Yıllar önce İstanbul'a gelen Savacı, verdiği bir röportajında "Şu anda çok sevdiğim klasiklerin ve güncel araçların bakım onarımı üzerine çalışıyorum Amerika’da. Bir nevi hobimi işe çevirdim. İnanın çok mutlu olduğumu hissediyorum. Bir döneme damgasını vurmuş araçlarla uğraşmak çok büyük bir keyif." ifadelerini kullanmıştı.

Tolga Savacı kimdir?

İstanbul'da 6 Mayıs 1963'te dünyaya gelen Tolga Savacı, Fransız Koleji'nin ardından 1983'te mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti.

Bir süre motosiklet yarışçılığı da yapan Savacı, 1985'te Banu Alkan ile başrol oynadığı "Arzu" filmiyle sinemaya adım attı.

Aynı yıl Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynayan Savacı, sonraki yıllarda da çeşitli televizyon ve sinema filmlerinde rol aldı.

Yazar Nermin Bezmen ile 2015'te evlenen Savacı, eşiyle ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşamaya başladı.

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