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Yol kenarına bırakılan süs havuzunun tıpası faciaya neden oluyordu

Yol kenarına bırakılan süs havuzunun tıpası faciaya neden oluyordu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşakta bulunan süs havuzunun su tıpası, yol kenarındaki iş yerinin vitrininden içeri girerken, olay sırasında kaldırımda ve vitrinin önünde kimsenin olmaması faciayı önledi.

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Olay, Yapay Şelale Demokrasi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşakta bulunan süs havuzuna su taşıyan borunun ağzındaki sert plastik tıpa, temizlik çalışması sırasında sökülerek havuzun kenarına bırakıldı. Rüzgarın etkisiyle yola düştüğü tahmin edilen su tıpası, yoldan geçen bir vincin tekerlerinin altından fırlayarak yol kenarında bulunan iş yerinin vitrininden içeri girdi. Su tıpası 8 milimetrelik dev vitrin camını patlatarak içeri girerken, olay sırasında kaldırımda ve vitrinin yakınında kimsenin olmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına; vincin gelmesi, ışıkta beklediği sırada iş yerindekilerin ve komşularının korkuyla dışarı fırlamaları saniye saniye yansıdı.

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