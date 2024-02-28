Gazze'ye havadan insani yardım BM'den kıtlık uyarısı

Mısır Hava Kuvvetleri BAE ve Ürdün’ün katılımıyla Gazze Şeridi’ne insani yardım indirdi. Birleşmiş Milletler, Gazze'deki nüfusun dörtte birinin kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

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İsrail güçlerinin saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'ya ait uçaklardan paraşütle yardım indirildi. Pek çok Filistinli, yardımları alabilmek için sahile gitti. Yardımların bazılarının denize inmesi üzerine bazı Gazzeliler ufak balıkçı tekneleriyle, bazıları ise yüzerek yardımlara erişmeye çalıştı.

Ürdün Ordusu'ndan yapılan açıklamada da Gazze Şeridi’nin kuzey bölgelerine havadan insani yardım indirme operasyonuna Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın da katıldığı bildirildi. Açıklamada, "Başkomutan Majesteleri Kral 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki halka yardım ve gıda yardımı sağlamak amacıyla Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların gerçekleştirdiği hava indirme operasyonlarına katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, açıklamada Kral'ın uçakların Kral 2. Abdullah Hava Üssü'nden kalkışından önce hazırlık ve yükleme aşamalarını doğrudan takip ettiği belirtilerek, “Uluslararası kardeş ve dost ülkelerin çabaları kapsamında, Gazze Şeridi halkının acılarını hafifletmeyi amaçlayan insani yardım operasyonunun bir parçası 3’ü Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne, 3’ü de Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa’ya ait olmak üzere 6 adet C130 tipi uçak başkent Amman'dan havalandı" denildi.

Yardımların besin değeri yüksek hazır öğünler de dahil olmak üzere yardım ve gıda malzemeleri içerdiği belirtilen açıklamada, operasyonda yardımların Gazze Şeridi kıyılarına atılarak doğrudan halka ulaştırılmasının amaçlandığı ve uçakların alçak irtifalarda uçtuğu kaydedildi. Öte yandan, bu, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın Gazze Şeridi’ne insani yardımların indirilmesi operasyonlarına ikinci katılımı oldu.

Gazze halkı kıtlık riskiyle karyı karşıya

Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) de "Silahlı Çatışmada Sivillerin Korunması" başlığı altında Gazze'de gıda güvensizliğin oluşturduğu riskler tartışıldı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı Maurizio Martina, "Bugün Gazze halkı, çatışma nedeniyle korkunç boyutta gıda güvensizliği ve yüksek kıtlık riskiyle karşı karşıya" uyarısında bulundu. Bunun temel nedenlerini yoğun çatışmalarda artış, gıdaya, temel hizmetlere ve hayat kurtarıcı yardımlara erişimde azalma ve insanların temel hizmetlerden yoksun bir şekilde yetersiz tesislere izole edilmesi olarak sıralayan Martina, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre Gazze'de 378 bin kişinin 'felaket' olarak adlandırılan 5'inci seviyede yer aldığına dikkat çekti.

Martina, bunun 5 evden birine tekabül ettiğini belirterek Gazze'de sivil altyapı, gıda üretim ve dağıtım tesisleri ile sulama tesislerinin bir kısmının yok edildiğini, diğerlerinin ise çok ağır hasar aldığını ya da erişim bulunmadığını dile getirdi. İsrail'in 9 Ekim'den bu yana uyguladığı kuşatmanın gıda ürünleri, elektrik ve yakıtı ya tamamen kestiğini ya da kısıtladığını kaydeden Martina, aynı zamanda su kısıtlamasının da sürdüğünü bildirdi.

Tarım alanlarının yüzde 55'i hasarlı

Martina, 7 Ekim öncesine göre Gazze'deki su tedarikinin yüzde 7 düzeyine gerilediğini vurgulayarak, "Gazze'deki yeraltı suyunun yüzde 97'si insan tüketimine uygun değil" diye konuştu. Mevcut çatışma öncesinde Gazze'nin gıda üretiminde kendine yettiğini ifade eden Martina, mevcut durumun bunu çok ciddi düzeyde yok ettiğini söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde tarım üretiminin en iyi ihtimalle mayısta çökeceğini öngördüklerini aktaran Martina, "15 Şubat itibarıyla Gazze'deki mahsul alanlarının yüzde 54.8'i hasar görmüş durumda" dedi. Martina, çatışmaların durması ve insani yardımın ulaşımının sağlanmasının kıtlığı engellemek için gerekli adımlar olduğunun altını çizdi.