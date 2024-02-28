Tunceli’nin yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Türkiye’nin doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı bakımından da en zengin illerinden biri olan Tunceli’de yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

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Tunceli’de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak avcılıkla mücadele etmek ve yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla kentin birçok noktasında fotokapanlar kuruldu. Kurulan fotokapanlara kurt, bezuvar isimli dağ keçisi ve ayılar takıldı. Yaban hayatı açısından Türkiye’nin en zengin illerinden olan Tunceli’de yaban hayatını kayıt altına almak için başlatılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.