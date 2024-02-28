Osmanlı sancağının muhafaza edildiği Sancak Köşkü restore edildi

Osmanlı sancağının muhafaza edilmesi amacıyla 16. yüzyılda inşa edilen Sancak Köşkü'nün restorasyon çalışmaları tamamlandı.

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İstanbul Valiliği, 2021 yılında başlattığı çalışma kapsamında, Sultan 2. Beyazıt döneminde (1496) Sadrazam Davut Paşa tarafından yaptırılan Sancak Köşkü'nün, aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesi için proje hazırladı.

YTÜ hocaları katkı sundu

Davutpaşa Kışlası'nın 19. yüzyılda yapılmasıyla işlevini yitiren ve zamanla kullanılamaz hale gelen köşkün, yaklaşık 3 yıl süren rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) alanında uzman çok sayıda hoca katkı sundu. Köşk, çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla yeniden hizmete açıldı.

Bugünkü YTÜ'nün Davutpaşa'daki kampüsü içinde, Osmanlı Padişahının sefere gönderdiği ordusunu uğurladığı ve yine seferden dönen ordusunu törenle karşıladığı alana inşa edilen, Osmanlı Sancağı'nı muhafaza etme işlevi gören köşkün açılışı için tören düzenlendi.

Rektör Tamer Yılmaz: "Köklü tarihi eserlerinize saygı göstermeye ihtiyacınız var"

Törende konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 113 yıllık köklü bir kurum olduğuna dikkati çekti.

Kampüsün dünyanın en iyi 63. kampüsü olarak gösterildiğini ve dünyanın en iyi 10 kampüsünden biri olmayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Sürdürülebilir bir kampüs ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunu sağlamak istiyorsanız köklü bir tarihe, geçmişe ihtiyacınız var. Köklü tarihi eserlerinize saygı göstermeye ihtiyacınız var." dedi.

Davutpaşa Kampüsü içerisinde başka tarihi yapıların da ihya edilerek kullanıma alındığını aktaran Yılmaz, Sancak Köşkü ile ilgili, güzel bir restorasyon örneği olduğunu vurguladı.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün özellikle davet ettim ve davet ederken şunu söyledim; 'İyi bir restorasyon örneği görmek istiyorsanız buraya gelin.' Maalesef ki çok yanlış uygulamalar var, yeterince hassas olmayan uygulamalar var ama burası çok başarılı oldu. Niye başarılı olduk? Çünkü Valiliğimiz himayesinde yaptık, restorasyonda çalışan restoratörler Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezundu. Bizim mezunlarımız canla başla çalışarak bu hale getirdiler. Estetik ve sanattan hoşlanan herkesin bu tür eserlerin keyfini çıkartması gerekiyor. Bir teknik üniversiteyiz ama hep söylediğimiz birşey var; Yıldız Teknik Üniversitesi sanatsız kalamaz, biz sanatı seviyoruz, sanata doyamıyoruz ve hep sanatçılarla iç içe olmaya devam edeceğiz."

Törende daha sonra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can ve restorasyonda emeği bulunan hocalar, köşkün açılış kurdelesini kesti.

Köşkte, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hocaları ve öğrencileri tarafından hazırlanan tezhip ve hat sanatı eserleri sergilendi.