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Galatasaray ile Fatih Karagümrük kupada ilk kez rakip

Galatasaray ile Fatih Karagümrük kupada ilk kez rakip

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, yarın Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük yarın saat 20.45’te Rams Park’ta karşılaşacak. Mücadeleden galip ayrılan taraf, yarı finalde Trabzonspor - Başakşehir eşleşmesini geçen ekiple oynayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da skor üstünlüğü sağlanmaması durumunda turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

Kupada ilk randevu
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası’nda ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce Süper Lig’de 19 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi.

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