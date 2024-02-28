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İstanbul'da yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı

Pendik'te özellikle yüksek kesimlerde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yolları ve evlerin çatılarını kaplayan sis adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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İstanbul'un Anadolu Yakası ilçelerinden olan Pendik'in özellikle yüksek kesimleri olmak üzere bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. İşe veya okuluna gitmek için yollara çıkan vatandaşlar sis manzarası ile karşılaştı. Yollara ve evlerin çatısına düşen sis adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis nedeniyle yollarda görüş mesafesi kısaldı.

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