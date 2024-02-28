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Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarparak devrildi

Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarparak devrildi

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarparak devrilmesi sonucu can pazarı yaşandı. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 70 AAR 951 plakalı Proton marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile arkadan çarparak kaldırım üzerine devrildi. Kazada devrilen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan M.Ç., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin içindeki 2 kişi itfaiyenin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden güçlükle kurtarıldı. Yaralılar daha sonra kaza yerinde bekleyen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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