11 yaşındaki kız oyun oynarken 3. kattan düştü! Feci şekilde can verdi

BURSA’da oyun oynarken 3. kattan düşen 11 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Bursa’da oyun oynarken 3. kattan düşen 11 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Naltbantoğlu Mahallesi üzerinde meydana geldi.

Yaslandığı cam patlayınca...

İddiaya göre, cama yakın olan koltukta oyun oynayan 11 yaşındaki Şefika Ç. cama yaslandı. Bu esnada camın patlamasıyla 3. kattan aşağı düşen kız ağır yaralandı.

Yardımına koştular ama...

Yakınları ve çevredekiler küçük kızın yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, küçük kıza olay yerinde ilk müdahalede bulunurken, özel hastaneye sevk etti.

Hastanede kurtarılamadı

Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 11 yaşındaki küçük kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.