TFF tartışmalı VAR kayıtlarını açıkladı

Süper Lig'in 27. haftasındaki maçların sahada inceleme yapılan VAR kayıtları TFF'nin YouTube kanalında yayınladı.

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Süper Lig'de sezonun 27. haftasına ilişkin VAR kayıtları federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.

TFF, VAR kayıtlarının düzenli olarak yayınlanacağını daha önce duyurmuştu. VAR kayıtları Süper Lig'de hafta tamamlandıktan bir gün sonra yayınlanacak.

Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntü karşılıklarıyla birlikte taraftarlarla paylaşılacak.

Sahada inceleme VAR kayıtları açıklanan 4 maç şu şekilde;

Gaziantep FK - Başakşehir

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Galatasaray - Antalyaspor

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ VAR KAYDI

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından kazandığı penaltıyla ilgili hakem Cihan Aydın ve VAR arasında geçen konuşmalar şu şekilde;

VAR: Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum

Cihan Aydın: Geliyorum abi.

VAR: Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim. Sonra açıklığını ve topun sekmesini.

Cihan Aydın: Bekle, bekle ekrana geleyim. Şimdi ben ekrana geldim oynat.

VAR: Temas anı bu, oynatalım.

Cihan Aydın: Tamam, temas anını gördüm.

VAR: Topun hareketine de bak. Şimdi bir de geniş açıdan seyrettireceğim. Arkada da bir hücum oyuncusu var, hemen arkasında. Genişten seyrettirelim.

Cihan Aydın: Tamam, hücum oyuncusu, Çağlar, tamam. Gördüm, teması gördüm, kolu açık, tamam. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi? Direkt eline geliyor değil mi?

VAR: Hayır, hayır direkt eline geliyor. Direkt eline geliyor.

Cihan Aydın: Tamam, tamam. Kararım penaltı, kart yok.

VAR: Penaltı, kart yok. Anlaşıldı.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇININ VAR KAYDI

Galatasaray - Antalyaspor maçında ev sahibi ekibin 9'uncu dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından sahada inceleme sonucunda kazandığı penaltıyla ilgili hakem Abdulkadir Bitigen ve VAR arasında geçen konuşmalar şu şekilde;

VAR: Kadir sana potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum. Temas noktasını getir.

Abdulkadir Bitigen: Evet abi.

VAR: Kadir sana önce temas noktasını gösteriyorum.

Abdulkadir Bitigen: Tamam.

VAR: Tamam, yavaş hızla oynatıyorum şu anda. Şimdi normal hızla oynatacağım.

Abdulkadir Bitigen: Topa kırmızılı oyuncu vuruyor.

VAR: Aynen, ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.

Abdulkadir Bitigen: Tamam, tekrardan yakından oynatır mısın?

VAR: Tamam, yakından bir daha oynatıyorum.

Abdulkadir Bitigen: Yakından biraz yavaş, emin olmam lazım, yakın, yavaş. Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim. Kararım penaltı.

VAR: Anlaşıldı, tamam.