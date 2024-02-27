KAAN İngiliz medyasında! "Türkiye'nin 5.nesil savaş uçağı kalkış yaptı"

İngiltere merkezli askeri haber sitesi Forces, milli muharip uçak KAAN'ı "F-35 yok, sorun yok. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı kalkış yaptı" başlığıyla manşete taşıdı.

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Türkiye'nin savunma sanayiinin başarısı, dünyanın dört bir yanında nam salıyor. Her geçen gün geliştirilen yerli ve milli üretimlerin ardı arkası kesilmiyor.

Bunun en yakın örneği de geçtiğimiz günlerde yaşandı ve milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın ilk uçuşu, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da büyük ses getirdi.

Bunlardan biri de İngiltere oldu.

KAAN İngiliz medyasında

İngiliz Kuvvetleri Yayın Servisi BFBS'ye bağlı haber sayfası Forces, KAAN'ı manşete taşıdı.

Haberde KAAN'ın Türk havacılık tarihi için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi.

"Türkiye, 2030'lu yıllarda Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak"

"F-35 yok, sorun yok. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı kalkış yaptı" başlığıyla yayınlanan haberde, öne çıkan açıklamalar şu şekilde;

Türk havacılık açısından dönüm noktası niteliğindeki ilk yerli savaş uçağı KAAN savaş uçağı, Ankara yakınlarındaki Akıncı Hava Üssü'nde ilk uçuşunu tamamladı.

13 dakikalık uçuş, ülkenin hava kuvvetlerini geliştirme çabalarında büyük bir adım.

Türkiye, teknolojiden altyapıya, insan kaynağından üretim kabiliyetine kadar ileri savaş uçakları üretimine yönelik değer zincirinin tamamına sahip olan birkaç ülkeden biri olmayı hedefliyor.

Türkiye, 2030'lu yıllarda Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, mevcut F-16 filosunun yerine beşinci nesil bir savaş uçağını sahaya sürmeyi hedefliyor.