Meral Akşener, CHP'li seçmenle tartıştı: DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfür!

Meral Akşener, kendisine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklemediği için tepki gösteren seçmeni azarlarken, CHP-DEM Parti ilişkisini hatırlatarak "DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz" dedi

Abone ol

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da esnaf ziyaretinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tepkiyle karşılaştı.

Bir CHP'li seçmen, Meral Akşener'i muhalefette ayrı hareket ettiği için eleştirdi. CHP'li kadının "Siz neden Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsunuz?" sözleri Akşener'i kızdırdı.

"Niye ayrıldınız, niye döndünüz?"

Akşener, "Ayrı giriyoruz kardeşim! Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik neden bunu düzeltmedi o zaman? Cumhurbaşkanlığını neden seçtirmediniz? Bitti! Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin şerrinden ailemi emanet ettim." diye çıkıştı.

CHP'li kadının "Niye ayrıldınız, niye döndünüz?" sözleri üzerine ise Akşener, CHP ile DEM Parti arasındaki ilişkiyi hatırlattı.

CHP'li bir seçmen: Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?



Meral Akşener: Biz sizin için mi parti kurduk? DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be.



pic.twitter.com/0k5xddPP9p — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 27, 2024

"DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfür"

Akşener, şöyle konuştu:

Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk! Niye yazık günah olsun? Oy vermeyin kardeşim. Gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz! Hadi be!