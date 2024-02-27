BIST 9.238
DOLAR 31,15
EURO 33,81
ALTIN 2.038,43
HABER /  SEÇİM

İşte Mansur Yavaş'ın yüzde 60'ı geçtik dediği o anket! Arada 30 puan fark mı var?

İşte Mansur Yavaş'ın yüzde 60'ı geçtik dediği o anket! Arada 30 puan fark mı var?

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Anketlerde yüzde 60'ı geçtik" dedi. Yavaş'ın masasındaki anketin Özdemir Araştırma tarafından yapılan anket olduğu iddia edildi. İşte Özdemir Araştırma'nın Ankara ve İstanbul anket sonuçları..

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Anketlerde yüzde 60'lı oranları görüyoruz" dedi. Yavaş'ın bahsettiği anketin, Özdemir Araştırma tarafından yapılan anket olduğu belirtiliyor. Özdemir anketine göre Mansur Yavaş yüzde 62'yi aşarken, AK Parti adayı Turgut Altınok, yüzde 30'larda görünüyor. Yavaş, Kalecik'te yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

Bana Belediye Meclis Üyesi lazım!

"Artık bana belediye meclisi üyesi lazım. Elimden tutacak belediye başkanları lazım. Çünkü Ankara halkı kimseyi ayırmadığımızı, parasını boşa götürmediğimizi gördü ve bizi de sevdi. Halkın hizmetlerden memnuniyeti yüksek. Partizanlık yapmadığımız için Ankara halkı büyük oranda destek veriyor. Anketlerde yüzde 60'lı oranları görüyoruz." 

İşte anket sonuçları...

Özdemir Araştırma'nın 7-14 Şubat tarihleri arasında 2 bin 500 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarına göre Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenler yüzde 62.4 olurken, Turgut Altınok diyenler yüzde 30.2 çıktı. Yeniden Refah adayı Suat Kılıç ise yüzde 2.5 ile üçüncü sırada çıktı. 

Özdemir Araştırma İstanbul anketi...

Özdemir Araştırma'nın 23-24 Şubat tarihleri arasında 2004 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçları ise kafa karıştırdı. Özdemir'in anketine göre, oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 42.5, oyunu Murat Kurum'a verenlerin oranı ise yüzde 37 çıktı. DEM adayı Meral Danış Beştaş yüzde 5.6, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu 4.8, Yeniden Refah adayı Mehmet Altınöz yüzde 4.1, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu ise yüzde 3.4 çıktı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
MAK Anketi! İstanbul'da Ekrem İmamoğlu öne geçti, Yeniden Refah adayı yüzde 7'lere çıktı...
Foto Galeri MAK Anketi! İstanbul'da Ekrem İmamoğlu öne geçti, Yeniden Refah adayı yüzde 7'lere çıktı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de deprem oldu! İstanbul dahil bir çok il sallandı! AFAD'dan açıklama...
Çanakkale'de deprem oldu! İstanbul dahil bir çok il sallandı! AFAD'dan açıklama...
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Murat Kurum'dan motosiklet kullanıcılarına müjde
Murat Kurum'dan motosiklet kullanıcılarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı
Orman yangını çıktı! Alevleri gören ekiplere haber verdi
Orman yangını çıktı! Alevleri gören ekiplere haber verdi
Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Adalet istiyoruz
Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Adalet istiyoruz
Mansur Yavaş elindeki son anketi paylaştı oy oranını açıkladı
Mansur Yavaş elindeki son anketi paylaştı oy oranını açıkladı
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı davayı kazandı
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı davayı kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete saydırmaya devam etti! Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da 'özgür'leştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete saydırmaya devam etti! Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da 'özgür'leştireceğiz
CHP lideri Özgür Özel: Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum
CHP lideri Özgür Özel: Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum
TFF, Süper Lig'in 29. hafta programında değişiklik yaptı Galatasaray'ın maçı
TFF, Süper Lig'in 29. hafta programında değişiklik yaptı Galatasaray'ın maçı
Survivor'da diskalifiye edilen Sema Aydemir'den dikkat çeken paylaşım
Survivor'da diskalifiye edilen Sema Aydemir'den dikkat çeken paylaşım