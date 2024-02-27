MAK Anketi! İstanbul'da Ekrem İmamoğlu öne geçti, Yeniden Refah adayı yüzde 7'lere çıktı...
31 Mart yerel seçimlerine bir ay gibi bir zaman kalırken son anket MAK Danışmanlık'tan geldi. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, bir hafta öncesine kadar İstanbul'da yarışın başa baş göründüğünü, hatta Murat Kurum'un biraz önde olduğunu ancak son bir haftada Ekrem İmamoğlu'nun öne geçtiğini söyledi. Kulat, Yeniden Refah adayı Mehmet Altınöz'e de dikkat çekerek, İstanbul'daki oy oranının yüzde 6-7 seviyelerine yükseldiğini iddia etti.
Yerel seçimler yaklaştıkça siyasi tansiyon da yükseliyor. Özellikle İstanbul özelinde karşılıklı polemiklerin ve suçlamaların dozu giderek artarken, MAK Danışmanlık'ın, 20 Şubat'ta başlattığı anketin sonuçları gelmeye başladı. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, anketle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Kulat'ın o açıklamaları...
Gazeteci Muhammed Vefa'nın yayınına katılan MAK Başkanı Kulat, "İstanbul seçiminde adayların oy oranı ne?" sorusu üzerine şunları söyledi:
- "İstanbul seçiminde adayların oy oranı ne?" sorusu bana bir hafta önce sorulduğunda; baş başa ya da bir tık Murat Kurum önde diyebilirdim.
- Saha gözlemi üzerinden söylüyorum. 20'si itibariyle gelen veriler şuanda Ekrem Beyin öne geçtiğini gösteriyor.