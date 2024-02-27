Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete saydırmaya devam etti! Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da 'özgür'leştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Manisa mitinginde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye heveslenen birileri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

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31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşık bir ay kaldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan miting turuna devam ediyor. Bugün Manisa'da düzenlenen mitingde 45 bin vatandaşa hitap eden Erdoğan'ın hedefinde bir kez daha muhalefet vardı.

Manisalı CHP Lideri Özgür Özel'e memleketinde ismini vermeden yüklenen Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye heveslenen birileri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Tarihimize güneş gibi doğan Manisa'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sanayinin, tarımın, emeğin şehri Manisa bugün yine bir başka güzel. Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır.

Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır. Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye heveslenen birileri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. Bir önceki gibi… 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan eyvallah deyip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak. Ülkeye, millete ve şehirlerimize söyleyecek hiçbir sözü, ortaya koyacak hiçbir vizyonu ve programı olmayanlar sadece konuşur, bağırır, çağırır ve gider.

"Sıkıntıları çözecek irade yine bizdedir"

Karamsarlık illetine kapılmadığımız sürece her şeyin üstesinden geliriz. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu elbette var. Bunları çözecek olan irade de yine bizdedir. Gençlerimizin hayalleri mi var, birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize yönelik tehditler mi var, birlikte bertaraf edeceğiz.

Gabar'da bunu giderdik, Cudi'de mağaralara girdik, Tendürek'te inlerine girdik, Beslerderesi'nde aynı şekilde girdik. Bundan sonra da yine biz yaparız. Nerede teröristan? Nerede terör örgütleri? Hepsi şu anda darmadağın. İşte tüm bunları yapmak için Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizin takdirine sunduk. Telafisi mümkün olarak gelip geçici sorunların bu büyük ufku karartmasına izin vermeyeceğiz.

"Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızla hafiflemeye başladığını göreceğiz"

Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızla hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren de yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle, güçlenmesiyle, imkanlarının artmasıyla ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı mutlaka alacaktır. Geçmişte bunu sağladık, bundan sonra da başaracağız.

Şimdi emniyete sordum alanda ne kadar Manisalı var. Verdikleri cevap 45 bin.

"Muhalefet her işlerini gizli saklı yapmayı adet haline getirdi"

Sokakları kaosa sürüklemek, ülkeyi ateşe ve kana bulamak isteyen karanlık mahfillerin huzurumuza kast edişine beraberce şahit olduk. Ülkenin esenliğini tehlikeye atmaktan çekinmeyen, milleti umursamayan muhalefet anlayışının ilkesiz, ölçüsüz ve sorumsuz politikaları, yaşadığımız sıkıntıların üzerine adeta tuz biber ekti. CHP'nin lokomotifliğini yaptığı bu anlayış, Türkiye düşmanı tüm çevrelerle birlikte PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte hareket etmekten dahi çekinmemiştir. Mayıs seçimlerinde kurulan altılı masanın gerisindeki siluetleri unutmadık. Daha önce 2019 seçimlerinde yapılan gizli ittifakları unutmadık. Şimdi 31 Mart için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların da farkındayız. Bunlarda mertliğin, delikanlılığının zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet haline getirdiler.

Erdoğan, il ve ilçe belediye başkan adaylarıyla beraber vatandaşları selamladı.

"CHP Genel Başkanı'nı kimse takmıyor"

Cumhur İttifakı, AK Partisiyle, Milliyetçi Hareket Partisiyle, belediye başkan adaylarıyla, belediye meclis üyesi adaylarıyla tüm şeffaflığıyla ortadadır. Bu ittifakın gizli saklı hiçbir gündemi, pazarlığı, hedefi yoktur. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki, CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği belli değil.

"Kendilerini pazarlığa öyle bir kaptırdılar ki..."

Kendilerini pazarlığa öyle bir kaptırdılar ki, Manisa Saruhan'da seçim listelerini YSK'ya teslim edemediler. Yeri ve saati belli olan bir işi bile beceremeyecek kadar gündemden uzak durumdalar. Şehirlerimizin geleceği, bu kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz. 3-5 belediye için siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz.

Bu muhalefet politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyleri yoktur. Muhalefet tarafı sadece konuşur. Sadece küçük menfaatlerini korumaya bakar.

Son 21 yılda Manisa'ya 190 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Manisa'ya 5 bin 174 adet yeni derslik kazandırdık. 11 bin 250 kişi kapasiteli yurt açtık. Toplam 2 bin 414 yataklı 28 hastanenin de aralarında olduğu 76 tesisi tamamlayıp hizmete soktuk. 122 spor tesisi yaptık. Manisa'ya 33 baraj, 11 gölet, 2 hidroelektrik santrali kazandırdık. Selendi ve Köprübaşı'na da yakında doğal gaz arzı sağlayacağız.