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Serdar Ali Çelikler'den yan hakeme çok ağır sözler! Özür kurtarmadı Trendyol sponsorluktan çekildi

Serdar Ali Çelikler'den yan hakeme çok ağır sözler! Özür kurtarmadı Trendyol sponsorluktan çekildi

Trendyol, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrasında yorumcu Serdar Ali Çelikler'in karşılaşmanın yardımcı hakemi Mustafa Savranlar'a "Karına sövseler 'Buyur abi akşam ben getireyim' diyeceksin" sözleri üzerine, Vole programının sponsorluğuna son verdiğini açıkladı.

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Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçına hakem kararları damga vurdu. Galatasaray'ın attığı ikinci gol ve ilk kazandığı penaltı kararı tartışma konusu olurken eski hakemler maçın hakemi Abdulkadir Bitigen ve ekibini eleştirdi.

Karşılaşmayı Vole YouTube kanalında yayımlanan "Son Round" programında değerlendiren Serdar Ali Çelikler, karşılaşmanın hakem ekibine tepki gösterdi. 

Serdar Ali Çelikler ne dedi?

Çelikler, YouTube kanalı Vole'deki programda, "Ahlaksızlık, şerefsizlik, tiyatro izliyoruz. Mustafa Savranlar, Kerem Demirbay gözünün önünde Erdoğan’ı tutup atıyor, faul bayrağı kaldıramıyorsun. O pozisyon az daha gol olacaktı. Gözünün önünde görmüyorsun bir de yalandan bakıyorsun. 3 kere sana “f… off” diyor duymuyorsun, görmüyorsun. Çünkü sen adam değilsin. Hakem değilsin adam da değilsin. Senin anana avradına sövseler duymayacaksın. Karına sövseler “buyur abi akşam ben getireyim” diyeceksin. O haldesin. Çünkü siz ahlaksızsınız." ifadelerini kullanmış, ardından kişisel Instagram hesabından "özür" dilemişti.

Trendyol'dan açıklama

Programın sponsoru Trendyol, bir açıklama yayınlayarak, Vole kanalıyla işbirliğini sonlandırdığını duyurdu. Trendyol açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sporda saygı ve centilmenlik değerlerine bağlı kalmak, Trendyol olarak işbirliklerimizin temel prensibidir. Bu çerçevede, bir dijital spor kanalında sarf edildiğine üzülerek tanık olduğumuz ifadeler, kesinlikle tasvip edilemez. İlgili kanal ile olan iş birliğimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

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