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Kim Milyoner Olmak İster'de yeni Bahar Candan vakası

Kim Milyoner Olmak İster'de yeni Bahar Candan vakası

ATV ekranlarından yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının yarışmacısı konuşmasıyla sosyal medyada dikkat çekti. Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, yarışmacıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

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Sabah yazarı Yüksel Altuğ, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının yarışmacısı 26 yaşındaki Neslihan Kanaç hakkında bir yazı kaleme aldı. Aytuğ, genç kızı mimik ve konuşmalarıyla Bahar Candan'a benzeterek yazısında şu sözlere yer verdi;

"ATV'deki Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu büyük badire atlattı. Sevenleri merak etmesin, şükür ki başına gelen; hastalık, kaza ya da felaket gibi musibetler değildi ama onu bir hayli hırpaladı. Pazar gecesi Milyoner'i izleyenler neden bahsettiğimi anlamışlardır. Neslihan Kanaç (26) adlı yarışmacı izleyen herkeste Bahar Candan etkisi yarattı. -Allah sonunu benzetmesin- her haliyle, konuşmasıyla, mimikleriyle izleyenlere onu hatırlattı. Hatta Bahar'ın moda yarışmasında kullandığı unutulmaz cümleye öykünüp, "Işıkları biraz kısabilir miyiz? Daha iyi görünürüm o zaman" bile dedi.

Neslihan'ın her sözü ayrı olaydı. Kenan İmirzalıoğlu "Hobilerin nedir?" diye sordu. "Yatarım" cevabını verdi. Meğer evde yatıp uyumayı severmiş... "Pilot olmak istiyorum. Beni hemen pilot yapsınlar" şeklinde hedefini açıklayınca İmirzalıoğlu, fırsatı kaçırmadı: "Uçacağın kesin de, konma konusunda sıkıntı yaşayabilirsin."

4 yıl sağlık bilimleri okuyan kızımız bir soruyla ilgili "Baldır neresi?" deyince ekran başındakiler bir kez daha saçını başını yoldu. Neslihan bir ara "Kenan bey siz ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Tecrübeli sunucu, yaşadığı büyük stresi o anda açık etti: "Vallahi bir süredir düşünemiyorum." Gelin görün ki zeka küpü, genel kültür gurusu Neslihan kızımız yarışmadan 200 bin lira ödülle ayrıldı. Ekran başındakilerin beynine de "Acaba soru baremini düşürmek için safa mı yattı?" sorusu takıldı..."

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