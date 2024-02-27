DEM Parti İzmit adayını geri çekti: Muhalefete kaybettirmek istemiyoruz

DEM Parti, İzmit Belediye Başkan Adayı Avukat Gencer Demirkaya’nın adaylığını geri çekti. Parti, kent uzlaşısı kapsamında CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceklerini duyurdu. DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, bu kararı, muhalefete kaybettirmemek adına aldıklarının altını çizdi.

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Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerden istifalar ve geri çekilme haberleri gelmeye devam ediyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Koaeli İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet’in CHP'den adaylığı netleşince kendi adayını çekti.

2019 yerel seçimlerinde İzmit’te aday çıkarmayarak CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyen HDP, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlere DEM Parti çatısı altında gireceğini açıklamıştı. Parti içinde yapılan görüşmeler sonrası DEM Parti, İzmit Belediye Başkanlığına Avukat Gencer Demirkaya’yı aday göstermişti.

İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından önce adaylıktan çekilen mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet daha sonra yeniden aday olduğunu duyurdu. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 8 ilçede aday gösteren DEM Parti, İzmit adayını geri çekti.

Gazete Duvar'a konuşan DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan şunları söyledi: "İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu”

Nuri Tan, bu karar karşılığında belediyede DEM Parti üyelerine kadro verileceği iddialarını da yalanladı.