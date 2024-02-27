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Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında itiraf etti: Bugün Galatasaray kazanmadı kazandırıldı

Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında itiraf etti: Bugün Galatasaray kazanmadı kazandırıldı

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçının tartışılan hakem kararlarını değerlendiren Galatasaraylı spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, "Net olarak söylüyorum. Bugün Galatasaray kazandırıldı. Galatasaray kazanmadı Galatasaray kazandırıldı" dedi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-Kırmızılılar'ın evindeki galibiyet serisini sürdürerek ligde yeniden zirveye oturduğu karşılaşmadaki bazı pozisyonlar tartışma yarattı.

Abdulkadir Bitigen ve ekibinin görev aldığı mücadelede özellikle VAR yardımıyla verilen penaltı kararı yoğun itirazlara neden oldu. 

Özellikle VAR yardımıyla verilen penaltı kararı, iptal edilen gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile geçerli olan gol ve kırmızı kart şüphesi taşıyan anlara ilişkin görüşler dikkat çekti.

Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programında Galatasaray Antalyaspor maçında hakem kararları konuşuldu.

"Galatasaray hak ettiği maçı almadı, hakem rezaleti vardı"

Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray'ın hakem sayesinde maçı kazandığını söyledi. İşte Kütahyalı'nın o sözleri:

"Açık söyleyeceğim. Ben Galatasaraylıyım arada Galatasaray'ı arada tabi ki Galatasaray'ı kayırırım. Fenerbahçeliler bana kızar. Net olarak söylüyorum.  Bugün Galatasaray kazandırıldı. Galatasaray kazanmadı Galatasaray kazandırıldı. İki gün önce de Fenerbahçe de  kazandırıldı. Her iki kulübümüze de maç armağan edildi. Bugün Galatasaray hak ettiği maçı almadı, hakem rezaleti vardı.

"Diğer kulüpler meze"

Galatasaray kulübü şartlar neticesinde önce zemini yaptı ve başarılı oldu söyleyeyim. Kendince "işlevsel olanı yaptılar." Baştan sona bir rezalet olduğu için Fenerbahçe ile Galatasaray arasıda hakemi olmayan bir boks maç var. Şu an boks eldivenleri çıkmış durumda. Hakem yok seyirciler var. Diğer kulüpler meze figüran. Onun için Sinan Engin'in isyanını da çok iyi anlıyorum. Beşiktaş'ı bu durumu düşürmeyin diyor. Beşiktaş Galatasaray maçı nasıl olacak bu çok önemli. Herhalde Halil Umut Meler'i atarlar. Bana göre yabancı hakemi getirin diyorum dilimde tüy bitti."

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