Komünist Başkan Canlı yayında oy oranını açıkladı: Bu anket doğruysa büyük olay olur

'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy iddiası gündem oldu. TKP'nin başkan adayı olarak ilçede çalışmalarını sürdüren Maçoğlu, katıldığı canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı. CHP ile aralarında 1-2 puan farkının olduğunu iddia eden Maçoğlu, oy oranını da açıkladı. Maçoğlu'nun iddialı sözleri stüdyodakilerde şaşkınlık yaratırken, Gürkan Hacır'ın "Bu anket doğruysa büyük olay olur” tepkisi dikkat çekti.

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TKP'nin Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, TV100’de katıldığı Taksim Meydanı programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Maçoğlu Kadıköy’le ilgili yaptırdıkları anket sonuçlarını açıklarken CHP ile aralarındaki puan farkının sadece yüzde 1-2 olduğunu belirtti ancak kimin önde olduğunu açıklamadı.

Maçoğlu canlı yayında kendisine yöneltilen “Anketlerdeki durumunuz ne beklediğiniz oy oranının üstünde misiniz altında mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Üstündeyiz. Söylüyorum açıkça şunu söyleyeyim hani biz çıkıp bu anket şirketlerine ödemeler yaparak bunu deklare etmeyi doğru bulmuyoruz. Bizim de kendimizin beraber çalıştığı gerçekten de şimdiye kadarki diyelim Ovacık ve Dersim merkezde de beraber çalıştığımız ve bizim kazanımlarımızı da bir ya da iki puan yanılma payıyla doğru tahmin eden arkadaşlarımız var.

"AKP yüzde 13- 14 civarına kadar düşüyor"

Geçen dönem AKP yüzde 19 alıyor, 19 nokta küsür. İYİ Parti Emre Kınay ile giriyor. 13-14 civarında oy alıyor. Ama yaptığımız araştırmaları söyleyeyim Emre Beye özellikle kişisel oyuyla beraber bir tepki oyu da gidiyor. Yani mevcut CHP adayına olan tepki oyu da oraya gidiyor. Ama AKP yüzde 16 ile 19 üzerinde devamlı oy almış bölgede. Şimdi bizim girdiğimiz bu süreçte AKP yüzde 13- 14 civarına kadar düşüyor.

"Biz her taraftan oy alıyoruz"

Aslında biz her taraftan oy alıyoruz şunu görün. Biz şöyle bir CHP'nin tabanına oynamak ya da AKP öyle değil programımızla gittiğimizde kendisini ben MHP'liyim, ben geçmişte hep MHP'ye verdim ülkücüyüm. Ben AKP'liyim, AKP'ye verdim deyip ancak bu dönem size vereceğim diyenlerin sayısı çok yüksek.

Ben 50 yıldır CHP'liyim diyenlerin, bu dönem değiştireceğiz diyenlerin sayısı da çok yüksek. Emin olun şu anda bizimle CHP'nin oy potansiyelimiz yüzde 30'un üstünde. İkimiz de yüzde 30’un üzerindeyiz. CHP ile bizim aramızda 1-2 puan var onu da söyleyeyim. Kimin önde olduğunu söylemem ama yüzde 1-2 puan fark var.

"Bu doğruysa olay olur"

Maçoğlu’nun sözlerinin duyan Taksim Meydanı programını sunan gazeteci Gürkan Hacır ise dikkat çeken bir tepki vererek “Başkan bu doğruysa olay olur. Doğru derken sizin söylediğinizi kastetmiyorum bu anket doğruysa büyük olay olur” ifadelerini kullandı.