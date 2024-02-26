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Sergen Yalçın isyan etti! "Türk futbolu adına yazık"

Sergen Yalçın isyan etti! "Türk futbolu adına yazık"

Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından isyan etti.

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Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından hakem hata yaptı der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. Bazen böyle maçları kaybederken başka şeyler kazanırsın. Özgüven kazandık. Soyunma odasında kimsede kaybetmiş havası yoktu. Çok iyi oynadık çünkü. Kendi kadromuza göre başarılı bir maç sayılır."

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