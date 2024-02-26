BIST 9.334
DOLAR 31,12
EURO 33,79
ALTIN 2.030,34
HABER /  DÜNYA

Çin'den, ABD'nin Rusya yaptırımlarına Çinli şirketleri dahil etmesine tepki

Çin'den, ABD'nin Rusya yaptırımlarına Çinli şirketleri dahil etmesine tepki

Çin, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamına 17 Çinli şirketin de alınmasına tepki gösterdi.

Abone ol

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington'ın tek taraflı yaptırımlarla yargı yetkisini sınır aşırı kullandığı belirtilerek, kararın "tipik bir ekonomik zorbalık örneği" olduğu savunuldu.

Açıklamaya göre Çin, ülke şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tedbirleri alacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Ukrayna krizinde objektif ve tarafsız bir tutum izlediğini, barış görüşmelerini teşvik etmeye ve siyasi çözüm için yapıcı rol oymaya çalıştığını ifade etti.

Çin ile Rusya arasındaki normal ticari ve ekonomik işbirliğinin, ne üçüncü tarafları hedef aldığı ne de üçüncü tarafların müdahalesine maruz kalacağını vurgulayan Sözcü Mao, Çinli şirketlere bu sebeple yasa dışı yaptırımlar uygulanmasına karşı olduklarını kaydetti.

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ikinci yıl dönümü öncesinde, 23 Şubat'ta, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda askeri destek sağlayabilecek ürünlerin ticaretini yaptıkları gerekçesiyle 9 Çinli şirketi yaptırım listesine almış, 8 Çinli şirkete ise ihracat kısıtlamaları getirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum: İstanbul sporun baş şehri olacak
Murat Kurum: İstanbul sporun baş şehri olacak
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
'AL HARES MANE-2024 Tatbikatı' devam ediyor
'AL HARES MANE-2024 Tatbikatı' devam ediyor
Fenerbahçe'den yeni açıklama: "Görüntüler montajsa niye ceza aldı?"
Fenerbahçe'den yeni açıklama: "Görüntüler montajsa niye ceza aldı?"
Okan Buruk'tan Icardi kararına tepki! "Nasıl olabilir? diyorlar"
Okan Buruk'tan Icardi kararına tepki! "Nasıl olabilir? diyorlar"
Suudi Arabistan: İsrail'in Refah'a saldırısının 'felaket sonuçları' olur
Suudi Arabistan: İsrail'in Refah'a saldırısının 'felaket sonuçları' olur
Icardi'den Fenerbahçe hakkında olay paylaşım: 10 yıldır bekliyorsunuz
Icardi'den Fenerbahçe hakkında olay paylaşım: 10 yıldır bekliyorsunuz
İyi Parti’nin İBB adayı Kavuncu’dan ‘İmamoğlu’ tepkisi
İyi Parti’nin İBB adayı Kavuncu’dan ‘İmamoğlu’ tepkisi
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Galatasaray Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti
Galatasaray Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Oy istemeden önce hesap vermeliler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Oy istemeden önce hesap vermeliler
Macaristan Parlamentosu'ndan İsveç'e "NATO" onayı
Macaristan Parlamentosu'ndan İsveç'e "NATO" onayı