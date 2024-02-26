İyi Parti’nin İBB adayı Kavuncu’dan ‘İmamoğlu’ tepkisi

İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, rakibi İmamoğlu’na seçim kampanyası için beste yapan Akşener'in eski danışmanı Murat İde'ye tepki gösterdi.

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İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bağcılar ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosu açılışında konuşan Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde'ye, İBB Başkanı İmamoğlu üzerinden tepki gösterdi.

Bu nefret nasıl aşılandı?

İde'nin İyi Parti'ye zarar verdiğini söyleyen Kavuncu, “Biz artık yorulduk. Bizimle uğraşmayın demekten yorulduk. Gidenler gidebilir. Ama gittikten sonra beraberce yol yürüdüğü arkadaşlarına bu kadar fazla zarar vermek isteyen bu duygu, bu nefret, bu arkadaşlarımızın içine nasıl girmiş, nasıl bu duygu onlara aşılanmış? Ben bunu anlayamıyorum” dedi.

İYİ Parti'nin İBB başkan adayının kendisi olduğunu vurgulayan Kavuncu, partili mensupların İmamoğlu'nu desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

Besteler yapılıyor. Müzikler tertip ediliyor. Bunlar şu andaki belediye başkanına hediye ediliyor. Hediye edilirken devamında da aynı besteyi yapanlar diyorlar ki; 'İYİ Partili bir grup bugün yarın bir açıklama yapacak.' İYİ Partililer burada arkadaşlar. Bakın tek tek saydım. Çok daha fazlası burada. Şu anda Bağcılar'dayız, yüzlerce arkadaşımız burada bir seçim koordinasyon merkezi açılışı yapıyoruz.

Çok enteresan şeyler oluyor. Yüksek Seçim Kuruluna listeler teslim edilene kadar ilçe başkanlığı yapan arkadaşlarımız 19 Şubat'ta istifa edip 3 ay önce alınmış kararı gerekçe gösteriyorlar ve bu arkadaşların hemen hemen çoğu da bir başka partinin listelerinden büyükşehir veya ilçe belediye meclis üyesi adayı olarak çıkıyor. Ben bunu söylediğimde bana bizden aday olan başka partide daha önce adaylık yapmış ama bize gelmiş olan arkadaşları örnek gösteriyorlar. Şimdi bir idrak problemi de var bu arkadaşların. Yani olayı idrak etme ve olan biteni anlama sıkıntıları var.