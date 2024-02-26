Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Yeniden Refah açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde kendi adaylarıyla yola devam eden Yeniden Refah Partisi ile ilgili "Cumhur ittifakı ile birlik içinde değiller, birçok yerde ya bizden ayrılmış olanları aday olarak çıkardılar. Genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyetteler." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları için geldiği AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet Bahçeli'nin doğum günü tebriğinde bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Bey yaşım miktarınca gül gönderdi. Kendine has estetiği içinde olan bir kalem gönderildiğini söylediler" dedi.

"Genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyetteler"

Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlere ilişkin tavrıyla ilgili gazetecilerin sorusuna Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını biliyorsunuz. Cumhur ittifakı ile birlik içinde değiller, birçok yerde ya bizden ayrılmış olanları aday olarak çıkardılar. Genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyetteler." diye yanıt verdi.

"F-16'ya kilitlenmiş durumdayız"

F-16'ların teslim süreciyle ilgili olarak Erdoğan, "F-35'ten öte f-16'ya kilitlendik. Gerek kongre gerek senato... Görüşmelerimizde f16'larla ilgili ne gibi adımları atacağımızı konuştuk. Arkadaşlarımızın görüşmelerde bu konu üzerinde ısrarla duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin ile telefon görüşmesi

Putin ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında konuşan Erdoğan, "Şu anda kısa bir zaman içinde bir ziyaret değil ama bu ziyareti geciktirmeden halledeceğine dair ifade kullandı. Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumundan memnuniyetini ısrarla söyledi. Aramızdaki ilişkilerin kararlı bir şekilde devamından yana olan memnuniyetini ifade etti." dedi.