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Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü

Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezası, 6 puana düşürüldü.

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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle Kasım 2023'te verilen 10 puan silme cezasının, yapılan itirazın ardından 6 puana düşürüldüğü belirtildi.

Söz konusu kararın ardından puanı 25'e yükselen Everton'ın küme düşme hattıyla arasındaki fark 5'e çıktı.

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