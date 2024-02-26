BIST 9.364
DOLAR 31,12
EURO 33,81
ALTIN 2.034,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da bir baba 19 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı

Adana'da bir baba 19 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı

ADANA'da bir kişi, uyuşturucu sattığını ve kullandığını iddia ettiği kızını bıçakladı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turhan Ö. (54), uyuşturucu sattığını ve kullandığını öne sürdüğü kızı Dilan Ö. (19) ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında başlayan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı. Dilan Ö., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Dilan Ö., Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Turhan Ö. ise çevredeki devriye polisleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmara Denizi'nde batan gemi! Arama çalışmalarında 12. gün, son durum ne?
Marmara Denizi'nde batan gemi! Arama çalışmalarında 12. gün, son durum ne?
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Köpek dövüşü organize eden 9 şüpheli yakalandı!
Köpek dövüşü organize eden 9 şüpheli yakalandı!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Abdullah'ı belli oldu! Yapım şirketi yeni ismi duyurdu
Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Abdullah'ı belli oldu! Yapım şirketi yeni ismi duyurdu
Güçlü Gaziantep yolunda önümüzdeki 5 yılda yapılacak projeler belli oldu
Güçlü Gaziantep yolunda önümüzdeki 5 yılda yapılacak projeler belli oldu
Dedenin en acı yükü
Dedenin en acı yükü
Kremlin'den Putin'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin açıklama! Tarih belli oldu mu?
Kremlin'den Putin'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin açıklama! Tarih belli oldu mu?
AK Parti'de seçim günü 2 milyon teşkilat mensubu sahada olacak
AK Parti'de seçim günü 2 milyon teşkilat mensubu sahada olacak
Pakistan'da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi
Pakistan'da ilk kez bir kadın eyalet başbakanı seçildi
Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
İmamoğlu 'Katılacağım' dediği açılışa katılmadı! 'Davet' tartışmalarına neden olmuştu
İmamoğlu 'Katılacağım' dediği açılışa katılmadı! 'Davet' tartışmalarına neden olmuştu
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında yeni bilirkişi raporu
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında yeni bilirkişi raporu