Güçlü Gaziantep yolunda önümüzdeki 5 yılda yapılacak projeler belli oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için “Güçlü Gaziantep” sloganıyla çok sayıda projeyi duyurdu. Gaziantep belediyesi yönetiminin 2024-2029 yılları arasında yapmayı planladığı çalışmaların ayrıntıları paylaşıldı.

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Geçtiğimiz dönemde örnek çalışmalarıyla dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki 5 yıla damga vuracak yeni projeleri böyle açıkladı:

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda insanı merkeze alan belediyecilik anlayışımızla 10 yıl boyunca projelere imza attık. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için “Güçlü Gaziantep” sloganıyla altyapı, içme suyu, ulaşım, çevre, ticaret merkezleri, sosyal, kültürel, tarım, spor ve tesis projelerimizi tanıttık. Katılımcı ve kapsayıcı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR OLARAK BELEDİYE ELİYLE İNŞA EDİLECEK EN BÜYÜK İÇME SUYU BARAJINI YAPIYORUZ

Gaziantep’in 2050 yılına kadar su ihtiyacını giderilmesi için hayata geçirdiğimiz Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı’nın devamı olacak, belediye eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı olan Düzbağ Barajını devreye alacağız. 191 metre yüksekliğindeki baraj ile yılda 1.5 milyar TL enerji tasarruf sağlayacağız. Baraj, 166 milyon metreküp toplam su tutma hacmine sahip olacak.

YENİ ARITMA TESİSLERİ VE ALTYAPI YATIRIMLARI YAPACAĞIZ

Gazi şehrimizin yeni yerleşim alanlarındaki atık suların arıtılarak doğayı kirletmemesi için dört yeni tesisin temellerini bu yıl atacağız. Kent merkezinde Kuzeyşehir, Kızılhisar 2’nci Etap, Beylerbeyi-Beykent ile depremden etkilenen İslahiye ilçesinde yapacağımız İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ile atıksuların tamamını arıtacağız. 2 milyar TL’lik yatırımla yapacağımız dört tesis sayesinde altyapıda arıtma yükünü alacağız.

NİZİP’E 3 MİLYONLUK ARITMA TESİSİ YATIRIMI YAPIYORUZ

3 milyar TL’lik yatırımla kuracağımız Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi ise hizmet vermeye başladığında günlük 1 milyon metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak. Tesisi, dünyadaki en son teknoloji ile donatarak sosyal alanları ile bir cazibe merkezi yapacağız.

Kent merkezindeki yeni imar bölgelerinde 6 milyar TL’lik altyapı yatırımıyla 16 bölgenin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve paket arıtma tesislerini tamamlayacağız.

ULAŞIMIYLA DA GÜÇLÜ GAZİANTEP…

Her geçen gün daha da gelişen Gaziantep’in en çok ihtiyaç duyduğu alanlarından birisi olan ulaşım için de ekibimizle kolları sıvadık. 2050 yılı hedefli Gaziantep Ulaşım Ana Planı’nı yenileyerek yeni yatırımlara hazırlanıyoruz.

METRO İLE ULAŞIMDA YENİ DÖNEM!

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alınan, Gazi şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlatacak Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi için geri sayımı başlattık.

10 kilometre, 440 metre uzunluğundaki 9 istasyon ve 39 tren seti kapasiteli depodan oluşacak 15 milyar TL’lik dev yatırım olan metro hattı ile toplu taşımada güvenliğin, konforun ve memnuniyetin artmasını sağlarken, yeşil şehrin ulaşım standartlarını da koruyacağız. Derinlikleri 22 ile 53 metreyi bulan 9 istasyonun tamamlanmasıyla kentin kuzey – güney aksında, yeraltından toplu ulaşım raylı sistemi ile ulaşımı çevreci, sürdürülebilir ve konforlu şekilde sağlayacağız.

GAZİRAY, HAVALİMANI VE BÜSEM’E BAĞLANIYOR

Gaziantep’in ulaşımında önemli bir dönüm noktası olan ve bugünkü rakamıyla 30 milyarlık değere sahip GAZİRAY’ın Havalimanı ve BÜSEM bağlantılarını yaparak, hizmet ağını genişleteceğiz. 16 duraklık 25 kilometrelik dev proje olan GAZİRAY Banliyö Hattı, 1 istasyon ve 7 kilometre uzatarak, BÜSEM’e, 4 istasyon ve 15.3 kilometre uzatarak Gaziantep Havalimanı’na bağlantısını yapacağız. Böylelikle OSB ile KÜSGET arasında hizmet veren GAZİRAY’ın yeni bağlantılarla fonksiyon özelliğini artıracağız.

DÜLÜK TÜNELİ İLE YAKIT VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANACAK

10 OSB’si 250 bin çalışanıyla Türkiye’nin sayılı sanayi bölgelerinden olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımı kesintisiz olarak gerçekleştireceğimiz; 5 bin 800 metre uzunluğundaki Dülük Tüneli’yle OSB – kent merkezi hattı için çevre yolu ile alternatif bağlantı sağlayacağız. Dülük Ormanı kısmı 2 bin 900 metrelik 2 tünelden oluşacak projemizle ormanın doğal tarihi yapısını da korumuş olacağız.

Çevreyolu ile D-400’ün kesişim noktasından başlayacak 6 milyar TL’lik dev projemiz, OSB’yi Adana-Şanlıurfa Otoyolu’na (TAG) bağlayacak. Tünel kısmı gidiş geliş 3’er şeritten oluşacak projemiz tamamlandığında yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacağız.

TOPLU TAŞIMAYA TÜRKİYE’YE ÖRNEK ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER

Karsan tarafından üretilen Türkiye’deki ilk hidrojenli otobüsler, Gaziantep’imizde hizmet verecek. EBRD tarafından “Yeşil Şehir” ilan edilen Gaziantep’te, Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarımız kapsamında ekosistemi koruyarak gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarmak için hidrojenli otobüsleri toplu taşımada kullanacağız.

Yerli ve milli, sıfır emisyonlu, çevreci hidrojenle çalışan otobüsler, bir depo yakıtla 500 kilometre yol kat ederken yüksek yolcu kapasitesi ve konforuyla ön plana çıkıyor. Diğer araçların aksine hidrojenli otobüsler atık olarak egzozdan su buharı çıkartarak, ulaşımdan kaynaklanan sera gazının salınımının azaltılmasına katkıda bulunuyor. Suyun içindeki hidrojeni ayrıştırıp yakıt olarak kullanacak otobüsler, ayrıca kendini de şarj edebilecek. Büyükşehir Belediyesi, hidrojen yakıtı elde edebilmek için kullanılacak enerjiyi kurduğu güneş enerjisi santrallerinden karşılayacak.

Daha temiz bir çevre için yeni dönemimizde 4 yeni tramvay alımı yaparak, toplu taşımada otobüs filomuza 20 yeni elektrikli otobüs dahil edeceğiz.

GAZİANTEP’E YENİ ÇEVRE YOLU KAZANDIRILACAK

Gelişen şehrin yeni çevre yolu ihtiyacına, 126 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolumuzla cevap vereceğiz.

Doğuda Tem Otoyolu ve D-400 karayolu bağlantısı ile başlayarak, güneyde Güneyşehir yerleşimini ve Oğuzeli ilçesinin kuzeybatı ucunu çevreleyecek yeni çevre yolu projemiz, Gaziantep’in batı ucundan devam etmek üzere kuzey batı uçtan D-400 Karayolu ile Tem Otoyolu bağlantısını sağlayarak kuzeyde Kuzeyşehir yerleşimini kapsayacak ve Tem Otoyolu ve D-400 karayolu ile yeniden bağlantı kuracak.

Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için 7 bin 700 metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde Yeşilvadi-Nizip bağlantı yoluyla Yeşilvadi Bulvarı’nı Nizip Yolu’na ve BÜSEM'e direk bağlayarak hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Gazi şehre ayrıca BÜSEM–1 VE 2, Seyrantepe, Abdülhamithan, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Tugay Kavşak Genişletme ile 6 yeni katlı kavşak kazandıracağız.

GAZİANTEP-İSKENDERUN LİMANI GÜZERGÂHI 160 KM KISALACAK

Polateli İskenderun’a yapacağımız 20 km’lik bağlantı yolu ve Amanoslar’a yapacağımız yaklaşık 25 kilometrelik tüneller ile dünya pazarlarına ulaşımda önemli bir anahtar olan İskenderun Limanı’na olan uzaklığımızı 107 kilometreye düşüreceğiz. Böylelikle zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacağız.

DİRENÇLİ ŞEHİR GÜÇLÜ GAZİANTEP

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜM ESASLI KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI

Gaziantep’in genelinde zemin yapısı hakkında edinilen bilgiler yoluyla yaptığımız çalışmalarda şehirde gönüllü kentsel dönüşüm yapacağız. Yeni dönemimizde, tüm binaların kontrolünü yaparak daha güvenli, daha dirençli, her türlü afete dayanıklı mimarisi ile özgün, estetik yatay ve yeşil, yerinde gönüllü dönüşüm esaslı yeni yaşam alanlarını şehre kazandıracağız. İlk etapta Nizip yolundan Gaziantep'e yakışır şekilde yerinde gönüllü dönüşüm yapacağız.

DEPREM ANMA VE EĞİTİM MERKEZİ

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il içinde olan Gaziantep, Nurdağı’nda 10 bin metrekare alanda hayatını kaybedenleri anmak, yıkımı göstererek gelecek nesilleri bilinçlendirecek, deprem anında yapılması gerekenleri anlatacak, aynı zamanda mimarlık ve inşaat mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin eğitim amaçlı ziyaret edebileceği Deprem Anma ve Eğitim Merkezi yapacağız.

ÇEVRE VE ENERJİ PROJELERİ DEVAM EDECEK

Yeni dönemimizde hava kirliliğinin yoğun olduğu mahallelerde 10 bin evin daha doğalgaz dönüşümünü yapacağız. Enerji ihtiyacını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılayan Gaziantep Büyükşehir olarak, 37 megawattlık güneş enerjisi gücünün kurulumunu tamamlarken, 16 megawatt yeni güneş enerjisi panelinin kurulumunu sürdürüyoruz. Öte yandan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi’nin 2’nci etabını tamamlayarak tüm atıkları ayrıştırıp ekonomiye kazandıracağız.

YEŞİLİYLE GÜÇLÜ GAZİANTEP

Şehrin grileşen yüzünü son 10 senede yeşile boyayan, ağaçlandırma çalışmalarıyla kentin her noktasını yeşillendiriyoruz. Yeni dönemde de yeni çalışmalarla şehre nefes aldıracağız. Bu kapsamda Türkiye'de şehir merkezinden geçen tek 19 kilometre kesintisiz yeşil yaşam koridorunu oluşturacağız.

GASTROBOTANİK BAHÇESİ

Galle Park’ın devamında yapılacak yeni Gastrobotanik Bahçesini 232 bin metrekarelik alanda kuracağız. Gastrobotanik Bahçesi içerisinde yöresel ve dünya mutfağında kullanılan bitkilerin bulunduğu bahçeler ve tadım merkezleri, laboratuvarlar, seralar, herbaryum, tohum bankası, eğitim salonları, kütüphanesi, arkeobotanik müzesi, sağlıklı yaşam destek üniteleri yer alacak.

FESTİVALLER PARKI ÇOK AMAÇLI SALON VE SEYİR KULESİ

Festivaller Parkı içerisinde 10 bin metrekarelik alanda içinde her türlü festivallerin, fuarların ve etkinliklerin düzenleneceği çok amaçlı salon ve seyir kulesi yapacağız. 10 kilometrelik yeşil dokuyu görebilecek bakış açısına sahip olacak seyir kulesi ile keyifli bir izlenim ve manzara sunacağız.

Çınarlı Parkı ve Şehitler Abidesini revize edeceğiz, Humanız, TRT Orman Parkları yapacağız. Yeni yaşam alanları olan Kuzeyşehir ve Güneyşehir’e yeni millet bahçeleri inşa edeceğiz.

İSLAHİYE’YE YAYLA TURİZMİ YATIRIMI

Yayla turizmini canlandırmak amacıyla Huzur Yaylası Tabiat Parkını kuracağız. Bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından zengin bölge olan Huzur Yaylası için yeni yol çalışmasını tamamladık. 150 hektar büyüklüğünde alanda ilk etapta karavan park yapacağız.

EKONOMİSİYLE GÜÇLÜ GAZİANTEP!

YENİ BÜSEMLER ŞEHRE KAZANDIRILACAK

3.9 milyon metrekare alana kurduğumuz Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM)’in yenilerini şehre kazandırıyoruz. Sıkışan şehri rahatlatmak, kent merkezinde kalan üretim ve ticaret yerlerini şehrin dışına taşıyarak modern tesisler kazandırmak için başlattığımız projenin devamında ilk durak Kuzeyşehir olacak. 2 milyon metrekare alana kuracağımız, 5 bin iş yeri ve 25 bin kişinin istihdamını sağlayacağımız proje ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi elektrik üretim A.Ş., Havalandırma ve İklimlendirme, Asansörcüler Sanayi Sitesi ve Kuzeyşehir Demir Çelik Sanayi Sitesi kurulacak.

Diğer BÜSEM’ler için konum olarak Bedirkent, Taşlıca, Mavikent, Sinan ve Oğuzeli’ni belirledik. 804 bin metrekareden oluşan yeni 5 BÜSEM ile mobilyacılar, dericiler, bağırsakçılar, trikotajcılar ve hububatçılar için yeni iş yerleri ortaya çıkaracağız.

İLERİ YAŞ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Kentte yaşayan yaşlıların hizmetine sunacağımız 27 bin metrekare alanda 94 odadan oluşacak yeni İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 8 postop, 16 özel bakım odası, fizik tedavi odaları, havuz, hamam ile hizmet verecek.

HAYDİ BÜFELERİ ÇOĞALIYOR KAPASİTE ARTIYOR!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız Haydi Büfe uygulaması büyüyecek. Meslek liseleri tarafından Gazi şehirlilere sunulan kaliteli ve ucuz ekmeklerin üretim kapasitesinin arttırmak için günlük 120 bin ekmek üretim kapasiteli yeni fabrika kuruyoruz. Öte yandan 57 noktada hizmet veren Haydi büfelerimizin sayısını artırarak üç yeni noktada yeni Haydi Marketleri kuracağız.

TARIMIYLA GÜÇLÜ GAZİANTEP

Çiftçilere başta olmak üzere mazot, gübre, yem, sertifikalı tohum, fidan ve fide desteklerini artırarak sürdüreceğiz. İlçelerde kurduğumuz kadın kooperatifleriyle ata tohumuna dönüş projesi kapsamında yeni tohumlar üreteceğiz.

EĞİTİM VE GENÇLİĞİYLE GÜÇLÜ GAZİANTEP

Yeni dönemde “Eğitim Şehri Gaziantep” sloganıyla çocuklara ve gençlere fırsat eşitliği sunduğumuz projelerimizle yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

ŞEHİR KÜTÜPHANESİ

Mevcut Valilik binasını boşatılmasının ardından yıkılmadan Şehir Kütüphanesi’ne dönüştüreceğiz. Yeni kütüphaneyi klasik anlayışın aksine gençlerin kendilerini evlerinde hissedebileceği 7/24 hizmet verecek şekilde planlıyoruz.

Özellikle Gazi şehirde büyük ihtiyaç olan ders çalışma alanlarının oluşturulmasını, ihtisas kitaplıklarıyla kitaba erişimin kolaylaştırılmasını, dijital alanlar ile modern kütüphanecilik hizmetleri verilmesini ve kütüphanenin yetenek atölyeleri gibi onlarca etkinlikle desteklenmesini hedefliyoruz.

BEBEK VE OYUNCAK KÜTÜPHANESİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Çocuk Kütüphanesi projesi sonrasında yeni dönemde Bebek ve Oyuncak Kütüphanesi kuracağız. Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı'nda yer alacak kütüphane, 0-5 yaş arası gruplar için yapılacak atölyeler ile temel becerileri, görsel algılamayı ve yabancı dil öğrenimi gibi kazanımları, bebeklere, görsel, fiziksel ve işitsel anlamda katkı sağlayacak. Kütüphanede çocuklar yüzlerce oyuncak arasından oyuncağını seçecek, iki hafta oynadıktan sonra iade edip yenisini alabilecek.

SPOR TESİSLERİNİN SAYISI ARTACAK

4O yeni spor salonunu hizmete açtığımız Gaziantep’te, 10 yeni spor salonunu yeni dönemde vatandaşların hizmetine sunacağız. Şehir merkezinde 3 bin kişi kapasiteli Kamil Ocak Çok Amaçlı Spor Salonu’nu ise 1.5 yıl içerisinde hizmet vermeye hazır hale getireceğiz.

Öte yandan engelli vatandaşların yararlanabileceği Engelsiz Spor Salonu yapacağız. Futbolun gelişmesi için amatör futbol kulüplerinin kullanacağı Amatör Futbol Kompleksi hizmete sunacağız.

KÜLTÜR VE TURİZMİYLE GÜÇLÜ GAZİANTEP

Gaziantep’in zengin kültürünü dünyaya duyuruyoruz. Yeni yapacağımız müzeler ile yabancı turistleri Gazi şehirde tarihi yolculuğa çıkarıyoruz.

MÜZELER ŞEHRİ GAZİANTEP

Sabun, pekmez ve zeytinyağı üretim süreçlerini anlatan, ziyaretçinin yapımını deneyimleyeceği Sabun ve Pekmez Müzesi için sona yaklaşırken eski Merkez Bankası’nı Para Müzesi’ne dönüştüreceğiz. Eski Ticaret Lisesi binasında, Gazi şehrin tarihi belleğinin korunduğu Bellek Gaziantep Müzesi’ni şehre kazandıracağız.

Öte yandan Pürsefa İpekyolu ve İslam Medeniyeti Müzesi, İpekyolu El Sanatları Müzesi ve Nizip Han Restorasyonu ve Kent Müzesi için de çalışmalara başladık.

FESTİVALLER ŞEHRİ GAZİANTEP İÇİN 12 AY 12 FESTİVAL!

Her ay yapılacak ulusal ve uluslararası festivallerle kültürümüzü, tarihimizi, sanatımızı ve geleneklerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu kapsamda gastronomi, gençlik, hemşehri, opera, bale, film, tiyatro, Rumkale su sporları, spor festivalleri, geleneksel çocuk oyunları, sanat festivali, bilim filmleri ve kısa film festivalleri düzenleyeceğiz.

YAVUZELİ’NDE BULUNAN FIRAT’IN İNCİSİ RUMKALE’YE TELEFERİK

Türkiye’nin en büyük seyir terasına sahip Rumkale için yeni 4 istasyonlu teleferik projesi hayata geçireceğiz, Rumkale’den Nizip Yolu’na bağlantı sağlayacağız.

KARKAMIŞ EKOPARK PROJESİ İLE EKOSİSTEM KORUNACAK

Sınır ilçesi Karkamış’ta 5.5 milyon metrekare toplam alanda yürütüleceğimiz proje ile bölgede bulunan endemik çeşitlilik başta olmak üzere ekosistemi koruyarak turizme kazandıracağız.

TEKNOLOJİ İLE SANATI BULUŞTURACAK MERKEZ

Dijital sanatlar ve sergilenmesi konusunda Gaziantep’in öncü bir şehir olmasını sağlamak için Dijital Sanatlar Gösteri Merkezi’ni hizmete açacağız, proje bölgede bir ilk olacak.