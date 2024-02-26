Özgür Özel'den maden ocağındaki göçükle ilgili paylaşım

CHP lideri Özgür Özel, Elazığ'da 4 kişinin maden altında mahsur kaldığı krom madeninde meydana gelen göçükle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, paylaşımında; "Henüz Erzincan İliç'te göçük altındaki madencilerimize ulaşılmadan Elazığ'da krom madeninde meydana gelen kaza bir kez daha yüreklerimizi ağzımıza getirdi" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan krom madeninde meydana gelen göçükle ilgili sosyal medya hesabı X'ten bir paylaşım yaptı.

Özel, "Henüz Erzincan İliç'te göçük altındaki madencilerimize ulaşılmadan Elazığ'da krom madeninde meydana gelen kaza bir kez daha yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Göçük altında bulunan madencimize bir an önce ulaşılması tek temennimizdir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı açıklamada; göçük altında kalan 4 kişinin kurtarıldığını açıkladı.