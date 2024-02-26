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Voleybolda Türk takımlarının Avrupa kupası maçları

Voleybolda Türk takımlarının Avrupa kupası maçları

Voleybolda bu hafta Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda bu hafta 7 Türk ekibi sahaya tur için çıkacak.

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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası rövanş mücadeleleri için sahaya çıkacak.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor, 28-29 Şubat tarihlerinde Avrupa'da tur arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:

28 Şubat Çarşamba
19.00		 Ziraat Bankkart-Guaguas Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
28 Şubat Çarşamba
20.00		 Fenerbahçe Opet-Allianz MTV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
28 Şubat Çarşamba
TSİ 21.00		 SVG Lüneburg-Arkas Spor CEV Kupası yarı final ikinci maç
28 Şubat Çarşamba
TSİ 22.00		 Savino Del Bene-Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
28 Şubat Çarşamba
TSİ 22.30		 Cucine Lube-Halkbank Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
29 Şubat Perşembe
19.00		 Fenerbahçe Parolapara-Asseco Resovia CEV Kupası yarı final ikinci maç
29 Şubat Perşembe
TSİ 20.30		 Antonio Carraro Imoco Volley-VakıfBank Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
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