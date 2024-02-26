Voleybolda Türk takımlarının Avrupa kupası maçları

Voleybolda bu hafta Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda bu hafta 7 Türk ekibi sahaya tur için çıkacak.

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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası rövanş mücadeleleri için sahaya çıkacak.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor, 28-29 Şubat tarihlerinde Avrupa'da tur arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde: