Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açılışında konuştu: İstanbul'da 5 yıl boşuna geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "5 yıl boşa geçti. Niye birşey yapılmadı, yapamazlar. Yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den geldiğimiz noktaya kadar tüm binalar yıkık dökük. Surlar yıkık. İşte bunları da yine inşallah biz yapacağız. Bugün amacımızı gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz" dedi.

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İstanbul'da Sirkeci ile Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette olan 8,3 kilometrelik raylı sistem hattı, gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra yeniden hizmete açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böylece İstanbul'da raylı sistem uzunluğunun 340 kilometreyi bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın 15 gün ücretsiz olacağını açıkladı. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini de eleştiren Erdoğan, ''5 yıl boşa geçti. İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu.'' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Tüm İstanbul'a en içten selamlarımı gönderiyorum. Şehrin ulaşımını rahatlatmanın yanında tarihi boyutu olan anlamlı açılışta bir aradayız. Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistemi ülkemizin en eski raylı sistemlerinden biridir. 153 yıl önce devreye giren hat Bakırköy ve Yeşilköy'ün büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. İstanbul'un ihtiyaçları gözetilerek atıl vaziyette duran 8.3 kilometrelik bu hattı modernize etmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak İstanbul'a kazandırmayı amaçladık. Hem demiryolu hem de yaya odaklı çevreci projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmak istedik.

İstanbul'da 5 yıl boşa geçti

Önümüzde bir karar, nedir bu inşallah Sirkeci garından bu istikamette tarihi eserler başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan inşallah sadece İstanbul'a değil tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız? Bunu yaparsa 5 yıl boşa geçti. Niye birşey yapılmadı, yapamazlar. Yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den geldiğimiz noktaya kadar tüm binalar yıkık dökük. Surlar yıkık. İşte bunları da yine inşallah biz yapacağız. Bugün amacımızı gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz.

Hattın toplam uzunluğu 340 kilometre

Şehrimize raylı sistem hattından öte kültürel turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkanların da olduğu son derece modern ulaşım projesini kazandırmış olacağız. Bu hattın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'daki raylı sistem hattının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. Demiryolu inşası yapmayıp çevrede yaşayan insanların konforunu artıracak düzenlemeleri gerçekleştirdik. Cerrahpaşa ve Samatya hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni durağı mevcut hatta ilave ettik. Yaparsa AK Parti yapar.

Hattın 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon euro olacağını hesaplıyoruz. Yeni nesil ulaşım projelerimizin en güzel örneklerinden biri olan hattın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Hattın İstanbulumuza kazandırılmasında emeği geçen bakanlık, bakanımız ve ekibini gönülden tebrik ediyorum.

"Memleketime tren yolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin, razıyım der"

Bugün yeni tasarımıyla hizmete sunduğumuz bu hattın çok ibretlik hikayesi vardır. İlk bölümü 1871 yılında Yedikule-Küçükçekmece arasında hizmete girer. Yedikule'deki istasyon Eminönü'nden çok uzakta kalır. İş merkezi olan Sirkeci'ye kadar hattın uzatılması istenir. Uzantıların Topkapı Sarayı'nın sahil kesiminden geçecek olması tereddüt yaşatır. Durum Sultan Abdülaziz'e anlatıldığında şu sözleri ifade eder: Memleketime tren yolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin, razıyım der.

Ecdat söz konusu vatana millete devlete hizmet olunca meseleye daima bu zaviyeden bakmıştır. CHP zihniyetinin husumet beslediği ecdadın tavrı işte budur. Bugün halen kullandığımız pek çok eser kurum ve kuruluşun altında ecdadın imzası bulunuyor. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakanlara şükran borcumuzu başkaları gibi istiskal ederek değil yadigarlarını ihya ederek ödüyoruz. Geçmişte atalarımızın hayalini kurduğu Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projeleri tek tek hayata biz geçirdik. Bizim siyasette tek ilkemiz vardır, o da millete hizmetkarlıktır. Bunun önemini tarihimize baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Burada şu gerçeği tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Biz yaklaşık yarım asırdır siyaset yoluyla ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. 30 sene önce İBB Başkanı olarak devraldığımız sorumluluğu taşımayı sürdürdük. Gençler bilmeyebilir. Anne babalar bilir. Şöyle bir hafıza kaydımızı tazeleyelim. 94'te göreve geldiğimizde İstanbul neydi çöp çukur çamur. Kim vardı iktidarda? CHP. Yani şu andakinin büyükleri. İstanbul bize niye devredildi, bu pisliklerden kurtulmak için. Rahmetli Kadir Bey, İstanbul'a yeni bir çehre verdi. İstanbul yeniden ayağa kalktı. Bizim devrettiğimiz o miras Kadir Bey'le ta bu şahsa kadar geldi. Bu şahıs nasıl olduysa bu görevi aldı. İstanbul yine çöp çukur çamur oldu mu, oldu. Diyoruz ki yeniden İstanbul. Durmak yok yola devam. Bunda kararlı mıyız?

Kim yaptı bunu, biz yaptık. Ya bir de sen birşey yap

30 yıllık süreçte nelerle karşılaştığımızı milletimiz çok iyi hatırlıyor. Terör örgütlerinden 15 Temmuz ihanetine İstanbul'un sokaklarından tarumar edildiği Gezi vandallığına kadar nice saldırılara maruz kaldık. Uyduruk gazete küpürleri üzerinden partimiz kapatılmaya çalışıldı. Doğrudan şahsımız ve hükümetimiz hedef alındı. Attığımız her adım bu ülkenin ana muhalefet partisi tarafından iptal edilmek üzere mahkemelere götürüldü. Ülkemize kazandırdığımız vizyon projeleri engellenmek istendi. İşte Marmaray. Kim yaptı bunu, biz yaptık. Ya bir de sen birşey yap. Sancaktepe'de mevcut metronun açılmış kuyusunu doldurmak suretiyle hizmet ettiğini zanneden, Kağıthane'de temel atma değil, temel atmama töreni yapacak kadar zavallı yönetim var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermeye hazır mıyız?

Tek tek saymaya kalksak saatler sürecek sayısız engelle karşılaştık. Tüm bunlara rağmen ülke ve millete hizmetten sapmadık. Bugün geriye doğru şöyle baktığımızda Fatih'in emaneti olan bu aziz şehirde değil vatan toprağının her bir karışında eserimizin mührü olduğunu görüyoruz.

Her beşer gibi bizim de eksiklerimiz olmuş olabilir. Ancak Türkiye ve Türk milletinin esenliği ve huzuru için verdiğimiz hasbi mücadelenin şahidi bu ülkenin tamamıdır. Şimdiye kadar şerefle taşıdığımız emaneti aydınlık yarınlarımızın Teknofest gençliğine gururla teslim edeceğiz. Tıpkı ecdat gibi şükranla yad edilecek güzel bir miras bırakabiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla gönüller kazanmak için koşmaya koşturmaya devam edeceğiz. Sultan Fatih'in emaneti olan İstanbul aşkımız, sevdamız, ilk ve son göz ağrımızdır. Hangi görevde olursak olalım İstanbul'dan hiçbir zaman kopmadık. Bugün de İstanbullu olarak tüm dünyanın göz bebeği olan bu şehrin meselelerini takip ediyor, İstanbul'u garip bırakmamak için çalışıyoruz.

İstanbul'a hizmet sorumluluğu yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir

İstanbul'a emanet olarak değil de nimet olarak bakanlar ihmalkarlıklarıyla bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldu. Trafik sorunu. Ulaşım sorunu ne durumda görüyorsunuz değil mi? Attığı adım var mı? Toplu taşımacılıkta her taraf rezillik. Bu noktalarda ne yaparız ederiz de bu işi çözeriz böyle bir dert yok. Metrobüsler yok. 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükseldi. İstanbul halkı ailesiyle birlikte geçirmesi gereken zamanı trafikte bekleyerek boşa harcıyor.