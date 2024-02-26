Filistin Başbakanı görevinden istifa etti

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a istifasını sunduğunu bildirdi.

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Filistin Başbakanı Muhammet İştiyye, geçen Salı günü hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas Ebu Mazin'e bıraktığını belirterek, istifa kararının İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da uyguladığı soykırımın ışığında geldiğini vurguladı.

Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında, Filistin Yönetimi'ni sadece idari bir araca dönüştürme çabası olduğunu ancak bunun olmayacağını, bir sonraki aşamanın ve zorluklarının Gazze'deki insani felaketi dikkate alan düzenlemeler gerektirdiğini belirtti.