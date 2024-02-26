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Muhtarın bıçakladığı muhtar adayı hayatını kaybetti

Muhtarın bıçakladığı muhtar adayı hayatını kaybetti

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde muhtar adayını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla muhtar gözaltına alındı.

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Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. (62) ile muhtar adayı Erdal Dağıstan (45) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Y, Erdal Dağıstan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan kurtarılamadı.

Muhtar Kadir Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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